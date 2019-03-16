2019-03-16T13:13:16+03:00
Спорт

Вратарь "Коламбуса" Бобровский назван первой звездой дня в НХЛ

Он отразил 46 бросков в победной игре против "Каролины", которая завершилась со счетом 3:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский.Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский.Фото: REUTERS
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Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших игроков по итогам очередного игрового дня. И первое место досталось российскому игроку команды "Коламбус Блю Джекетс" вратарю Сергею Бобровскому. Он отразил все 46 бросков по своим воротам в матче против "Каролины Харрикейнз". Встреча завершилась победой со счетом 3:0.

Благодаря этой игре "на ноль" Бобровский установил личный и клубный рекорд по числу отраженных бросков в матче. Кроме того, это - еще и клубный рекорд "Коламбуса".

- Я чувствовал себя хорошо. Шайба была мне хорошо видна, много бросков было издалека. Это позволяет мне поймать свою игру, держать все под контролем. Я видел большинство шайб, контролировал отскоки и показывал свою игру, - заявил после игры в интервью официальному сайту НХЛ Сергей Бобровский.

По количеству "сухих" матчей в сезоне Бобровский делит 2-4 места вместе с Андреем Василевским («Тампа») и Беном Бишопом («Даллас»). Лидирует Марк-Андре Флери («Вегас») – 8.

Вторая звезда поединка - форвард "Калгари" Мэттью Ткачук, набравший 5 (2+3) очка в поединке против "Рейнджерс" (5:1). А третья позиция - у форварда "Торнто" Остона Мэттьюса". Он забросил две шайбы в победной игре против "Филадельфии", которая завершилась со счетом 7:6 в пользу "Мэйпл Лифс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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