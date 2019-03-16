Более 9 тысяч проектов подано на конкурс президентских грантов

Экология и поддержка семей, помощь инвалидам и пожилым, развитие гражданского общества и сохранение исторической памяти - авторы тысяч волонтерских и социальных проектов со всей страны участвуют в первом в 2019 году конкурсе президентских грантов.

15 марта завершился прием заявок. В Фонд президентских грантов поступило 9 011 проектов от 7 760 некоммерческих организаций. Лучшие из них будут выбраны до 1 июня.

Для тех, кто не успел рассказать о своем проекте в первой "волне" в 2019 году будут еще шансы заявить о себе и получить поддержку - с 10 июня по 31 июля заявки будут принимать на второй конкурс 2019 года. А с 14 октября по 25 ноября можно заявиться на первый конкурс 2020 года.

По итогам двух конкурсов 2019 года между проектами-победителями будет распределено до 8 миллиардов рублей.

В Фонде президентских грантов отметили, что в нынешней волне конкурса самым популярным направлением традиционно осталась «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» - 17 % проектов. Еще 13 % заявок посвящены «Поддержке проектов в области науки, образования, просвещения», а 12 % – «Поддержке проектов в области культуры и искусства».

Среди регионов самыми активными ожидаемо стали две столицы - Москва и Петербург, а также Волгоградская область, Республики Татарстан и Башкортостан.

Кстати, чаще всего авторы претендуют на финансирование на суммы от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов – 53 %. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 30 %.

Отметим также, что по итогам прошлого конкурса между 2 022 НКО было распределено почти 4,7 миллиарда рублей.