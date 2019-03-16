Геннадий Онищенко: Вы теперь не сможете отравлять свой метаболизм ядом

...По субботам Геннадий Онищенко будит меня обычно по-Божески - в 7.45 утра...

- Вы где, Александр?

- А вы, Геннадий Григорьевич, где?

Геннадий Онищенко о дискуссии - выставлять или нет алкоголь в витрины: «Вы теперь не сможете отравлять свой метаболизм ядом!» 00:00 00:00

- Я - в Охотном ряду, в Думе, на работе.

- (вру, позёвывая) И я на работе! Только вот ряд у меня - не охотный.

- А у тебя всегда "не охотный". Вопросы есть?

- Нет...

- Ну, как же нет у тебя ко мне вопросов? А вот дискуссия - Минздрава с Минпромторгом - которая сейчас - тебя же, как прогрессивного журналиста (каковым ты себя считаешь, а зря) - наверняка же волнует.

- Да не особо.

- Насчет того - стоит ли выставлять алкоголь в витринах?

- Бухло? Да не особо...

- Да я же по дыханию твоему в трубке слышу - что волнует!

- Ну... А если людям бухнуть нужно. Ну, почему нельзя? Выставлять...

- Во-первых, дискуссия надуманная.

- Вы за кого? За народ или за министров?

- Я говорю - дискуссия надуманная. Потому что Российская Федерация ратифицировала - приняв специальный Закон - международные нормы...

- Ага! То есть - надо выставлять.

- Выставление алкогольных напитков, равно как и табачных изделий, на витринах, это - привлечение молодёжи. Если вам, как вы выражаетесь, нужно бухнуть...

- Ну, я-то бросил - благодаря таким, как - в том числе - и Онищенко.

- Вы - да - бросили! А вы теперь мстите Онищенко - и таким, как он, то есть - я, за то, что вас лишили сомнительной радости отравлять свой метаболизм... (Метаболизм - от греч. «превращение», «изменение» или обмен веществ - набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. - А.Г.) Свой метаболизм отравлять. Ядом! Понимаете?

- Понял.

- Вот где-то у вас в подсознании это все крутится - и вы вот - постоянно язвите на эту тему.

- Нет! У меня раньше снилось это...

- Значит, выставлять спиртные напитки на витрины - это привлекать внимание. Тот, кто их употребляет, к сожалению, - ему их не надо выставлять, у него его обменные процессы требуют потребления. А где покупать, приобретать, обменивать или, может быть, даже воровать... Это зелье. Он - прекрасно знает, ему не надо указывать, так сказать, дополнительные опции - показывать, где...

Поэтому, я считаю предложение Минздрава совершенно верным.

- Ага.

- И в концепции антиалкогольной политики, подписанной Владимиром Путиным в 2009 году...

- Понял!

- ... Такая опция есть. Поэтому Минпромторгу не спорить надо, а вместе с Минздравом искать те пути, как реализовывать - не спиртное, а эту концепцию. Даже те, кто зависит от алкоголя, и те, кто является скрытыми их сочувствующими - в виде господина Гамова...

- Нет - нет!

- ...скажут спасибо в конечном итоге...

- Ага.

- ... за избавление нашей российской нации от одурманивания этим зельем.

- Спасибо вам, Геннадий Григорьевич! До свидания! А правда, что - говорят, на 20 с лишним процентов повышается его потребление, если человек видит на витрине?

- Ну, это - как температура по больнице.

- Понял - понял.

- У кого-то больше, у кого-то меньше. Спасибо? Пожалуйста. Бросайте пить! Все!

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