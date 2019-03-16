"Оренбург" победил со счетом 1:0 московское "Динамо" в чемпионате России по футболу

В субботу, 16 марта, в Оренбурге прошел поединок 20 тура чемпионата России по футболу. Местная команда принимала на своем поле московское "Динамо" и добилась победы со счетом 1:0 столичный клуб.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил форвард "Оренбурга" Деспотович. Эта победа подвинула вверх по турнирной таблице оренбургский клуб. Теперь команда Владимира Федотова занимает 7 место в турнирной таблице Премьер-Лиги - c 26 очками теперь оренбуржцы на 7 месте в турнирной таблице, они обошли ФК "Ростов" благодаря большему числу побед в сезоне.

Перед началом матча состоялась церемония вручения оренбуржской команде премии «Лига Fair Play», которой она удостоена по итогам матчей ноября-декабря 2018 года. А поединок, к слову, ознаменовался удалением главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова.

Следующая игра у "Оренбурга" теперь пройдет после перерыва на международные матчи сборных - 31 марта они сыграют против питерского "Зенита".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов: "Все видели, что победа «Оренбургу» далась непросто"

- Счет 1:0 очень скользкий, нам не удалось забить еще, поэтому временами было тревожно в обороне. Мы хорошо двигались, блокировали чужие удары и победили заслуженно. Неназначенный пенальти в ворота «Динамо»? Не видел еще эпизода по телевизору, но с бровки казалось, что все очевидно. Все видели, что победа «Оренбургу» далась непросто, «Динамо» — хорошая команда.