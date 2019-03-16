Футболисты ЦСКА победили 1:0 "Урал" и вышли на второе место в Премьер-Лиге

В субботу, 16 марта, в Екатеринбурге был сыгран поединок 20 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Урал" принимал на своем поле столичный ЦСКА и уступил армейскому клубу с минимальным счетом 0:1.

На 75-й минуте встречи единственный гол в игре забил защитник москвичей Марио Фернандес. Уральцы продлили свою безвыигрышную серию до пяти встреч - 4 поражения и 1 ничья. А вот для ЦСКА эта победа - вторая подряд в нынешнем сезоне.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на 2 место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 20 игр. "Урал" пока что на 13 месте - 23 очка после тех же 20 матчей.

В следующем матче 31 марта ЦСКА на домашнем поле встретится с "Уфой", а "Урал" днем ранее на выезде сыграет с "Ростовом".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА

- Важно, что мы одержали победу. Учимся, имея преимущество во владении мячом, дожимать соперника. В последние 20-25 минут смогли навязать ту игру, которую было надо. Не могу сказать, что создали много моментов, зато мало что позволили создать у своих ворот. Плюс справились с полем. Оно хорошо подготовлено для этого времени года в Екатеринбурге, но сцепления не хватало, поэтому не хватало резкости.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) 0-1 (0-0)

Гол: Фернандес, 75.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов (Брызгалов, 46), Поляков, Страндберг, Араторе, Бумаль, Димитров (Ароян, 85), Егорычев, Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон (Набабкин, 53), Щенников (Бистрович, 82), Бекао, Ахметов, Дивеев, Обляков, Нисимура (Сигурдссон, 60), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Магнуссов, 16; Бумаль, 20; Набабкин, 55.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

16 марта 2019 г. Екатеринбург, «Екатеринбург-Арена», 17 113 зрителей.