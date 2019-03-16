2019-03-16T17:50:46+03:00
Общество

В головах финалистов «Лидеров России» рождаются оригинальные идеи

Член наблюдательного совета конкурса Константин Ремчуков поделился впечатлениями
Михаил ГОРШКОВ
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По мнению члена Наблюдательного совета «Лидеров России» Константина Ремчукова, в этом году средний уровень компетенций финалистов повышеПо мнению члена Наблюдательного совета «Лидеров России» Константина Ремчукова, в этом году средний уровень компетенций финалистов повыше
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В Сочи подходит к завершению финал конкурса управленцев «Лидеры России». В первый день финалисты выполняли социальное задание: провели в сочинских школах открытые уроки для старшеклассников, и посадили вместе с ними Аллею лидеров. Второй день был образовательным: руководители компаний и госструктур высшего уровня проводили для конкурсантов мастер-классы. А третий и четвертый день были посвящены выполнению практических задач, которые взяты из реальной практики компаний-партнеров конкурса.

По мнению члена Наблюдательного совета «Лидеров России» Константина Ремчукова, в этом году средний уровень компетенций финалистов повыше.

- Я много следил за обсуждением задач и чувствовал, что в решениях есть что-то оригинальное. Конечно, у конкурсантов не всегда хватает знаний вписаться в контекст макроэкономики, но главное, что есть желание найти способы решений, -рассказал Константин Ремчуков.

Он привел в пример одного участника, который на задании по теме обращения пластика предложил наносить штрих-код на все элементы пластиковой тары, чипировать, чтобы можно было отслеживать весь ее жизненный цикл. И тогда можно точно знать, каков реальный коэффициент переработки.

- Это грандиозная идея, но баснословно дорогая. Но то, что ход мыслей лежит именно в технологической канве – это важно, - поделился мнением Константин Ремчуков, - И мне интересно смотреть, как молодые головы пытаются найти решение проблем, которые всех будоражат. Это очень здорово, потому что здесь собрался такой пул неравнодушных, компетентных и, надеюсь, востребованных в будущем людей, которые нужны стране.

СПРАВКА

Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» - это аналог совета директоров компании. Он утверждает ключевые смыслы, методики оценки, рейтингования, результаты на каждой фазе отбора.

Как рассказал Константин Ремчуков, наблюдательный совет призван обеспечить предельную объективность оценки и максимальное внимание ко всем участника конкурса. -Репутационные риски любого дела всегда связаны с мелочами. Не досмотрел мелочь, и уже слышишь: «там все свои», «там по звонку решают». Поэтому принципиальная позиция наблюдательного совета – сделать конкурс образцом беспристрастной объективности и создающим условия для самореализации в ходе проекта для тех, кто хочет шагнуть дальше, - заявил Константин Ремчуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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