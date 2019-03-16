"Из "Массандры" за шкирку не вытянешь": французские политики оценили крымское вино и проверили настроения на полуострове

ПОХОЖА ЛИ ЯЛТА НА НИЦЦУ

-Теперь французы все-таки увидели в Крыму БТР, - смеются в делегации, когда навстречу нам попадается тяжелая техника из организованного "Ночными волками" мотопробега. 16 марта - пятилетие референдума - празднуется во всех городах полуострова в разных вариантах.

Французские политики, которые первыми прорвали политизоляцию Крыма в 2015 году, в свой третий визит сюда по традиции прогулялись по набережной Ялты. Здесь их встречали с нарциссами и караваем. Только на сей раз вопросы по большей части задавали не они, а наоборот.

- Похожа ли Ялта на Ниццу? Как вам крымские вина? - интересовались местные.

- Ялта похожа и на Лазурный берег, и на Корсику. Наш коллега с Корсики чувствует себя как дома. Остается только снять санкции, и Крым превратится в настоящий Лазурный берег. Мы воспользовались возможностью побывать в "Массандре", качество вин очень хорошее - за шкирку не оттянешь, - улыбнулся экс-министр транспорта Франции, бывший депутат Национального Собрания (свой мандат потерял после поездок в Крым) и кандидат в депутаты Европарламента Тьерри Мариани.

В Ялте встретили с цветами и караваем.Фото: Елена ЧИНКОВА

Приезжая сюда в том году наблюдателями на президентские выборы, французы, по его словам, оценили и продукцию завода "Инкерман".

- Какие изменения увидели у нас за эти годы? - перехватила внимание затормозившая у процессии девушка Наталья из Ялты.

- Мы их заметили сразу, как спустились с трапа. Аэропорт, дороги, инфраструктура, - перечисляли гости.

Ялтинский медколледж рассказывал, как радуется мирному небу, подошедшие спортсмены рапортовали о ремонте еще советских спортивных сооружений (при Украине деньги до спорта не доходили), а девушки в кокошниках и на ходулях просто пытались попасть в кадр - мол, реклама-то какая.

РУГАТЕЛЬНАЯ МАЙКА С ОБАМОЙ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Спикер Госсовета Владимир Константинов уже со сцены говорил, что президент России - "не тот человек, кто бы позволил на своих глазах растоптать Крым", глава Комитета Госдумы по международным делам и организатор французских вояжей Леонид Слуцкий отмечал, что благодаря своей принципиальности они хоть и рискуют карьерами, но стали очень популярны далеко за пределами своей страны, а Тьерри Мариани сорвал овации, выкрикнув по-русски: "Да здравствует российский Крым!".

Мимо сувенирных лавок теперь уже равнодушно проходит уже бывший сенатор от Парижа Ив Поццо ди Борго. В 2016-м он приобрел здесь футболку с оскорбительной надписью "Обама - ч...о". Слуцкий шутливо заметил, что француза теперь не пускают в США.

- Но я не пробовал, - поясняет с улыбкой мне ди Борго.

Покупать нечто похожее с Трампом он не будет, поскольку 45-й президент США вызывает у него больше симпатий.

В Севастополе Владимир Константинов, Тьерри Мариани и Леонид Слуцкий примерили бескозырки. Фото: Диана Рудакова

ВОЗМОЖНА ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ

В тот же день визитеры под "Марсельезу" возложили цветы на могилы французов, погибших в Крымскую войну (здесь самое большое французское кладбище в Европе) и проверили настроения уже на севастопольской набережной. Если в прошлый приезд в 2016 году, помнится, девушки не единожды жаловались им на отсутствие в магазинах из-за санкций продукции Chanel (французов тогда позабавило, что это, похоже, их единственная проблема), то сейчас сетовали на трудности с безналичными платежами и мобильную связь. Но это тоже следствие санкций.

А уже на встрече в Заксобрании Севастополя Тьерри Мариани сообщил, что надеется увидеться с Владимиром Путиным.

- Внезапно у нас появилась возможность встретиться с президентом РФ. Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать, - объявил он.

Не исключил вероятность скорой встречи и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ялта-Севастополь.

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