Завершивший карьеру в сборной России Юрий Жирков вызван в команду снова

В сборную России спешно вызван еще один, дополнительный, футболист. Играющий за питерский "Зенит" на позиции крайнего защитника Юрий Жирков присоединится к национальной команде в ближайших официальных встречах. Об этом было объявлено вечером в субботу, 16 марта.

- Жирков - опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной, - заявил в интервью пресс-службе сборной России главный тренер команды Станислав Черчесов.

Стоит отметить, что после завершения чемпионата мира по футболу Юрий Жирков принял решение завершить выступления в главной команде страны.

- Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне, - заявил тогда, летом 2018 года в июле футболист сборной России.

Всего в его карьере - 87 игр за сборную России, в которых он забил 2 гола.

Напомним, что сборная России на следующей неделе сыграет два первых матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 21 марта - поединок в Брюсселе против Бельгии, а спустя 3 дня - встреча в Алма-Ате против Казахстана.