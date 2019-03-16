Шведская биатлонистка на чемпионате мира забыла надеть винтовку на старт эстафеты

Очередной курьез произошел на чемпионате мира по биатлону 2019 в шведском Эстерсунде. Бежавшая на первом этапе у хозяек чемпионата мира Линн Перссон едва не покрыла себя позором - она забыла надеть винтовку на плечи на старт гонки. Она уже стояла на старте, как вдруг поняла, что за плечами нет никакого груза. И за полторы минуты до официального старта гонки она резко развернулась и покинула стартовое поле в поисках оружия.

Оно было найдено! И Перссон успела вернуться за считанные секунды до ухода на дистанцию.

- Я сняла ее вместе с курткой. Перед стартом я не совсем поняла, что произошло. Но она была недалеко, - говорит Перссон в интервью Aftonbladet.

Кадр с Перссон попал в прямой телеэфир. Фото: стоп-кадр трансляции.

И теперь спортсменка поклялась быть более внимательной и строгой к себе:

- Раньше такого никогда не случалось. Теперь я, наверное, буду проверять по два-три раза перед стартом, взяла ли я ее.

Эстафетная гонка для шведской команды завершилась успешно - хозяйки мирового первенства пришли к финишу вторыми, выиграв серебряные награды.