2019-03-16T22:34:41+03:00
Спорт

Шведская биатлонистка на чемпионате мира забыла надеть винтовку на старт эстафеты

Линн Перссон быстро вернулась за оружием, которое сняла вместе с тренировочной курткой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Шведская биатлонистка на дистанции эстафетной гонки уже с оружием за плечами.Шведская биатлонистка на дистанции эстафетной гонки уже с оружием за плечами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Очередной курьез произошел на чемпионате мира по биатлону 2019 в шведском Эстерсунде. Бежавшая на первом этапе у хозяек чемпионата мира Линн Перссон едва не покрыла себя позором - она забыла надеть винтовку на плечи на старт гонки. Она уже стояла на старте, как вдруг поняла, что за плечами нет никакого груза. И за полторы минуты до официального старта гонки она резко развернулась и покинула стартовое поле в поисках оружия.

Оно было найдено! И Перссон успела вернуться за считанные секунды до ухода на дистанцию.

- Я сняла ее вместе с курткой. Перед стартом я не совсем поняла, что произошло. Но она была недалеко, - говорит Перссон в интервью Aftonbladet.

Кадр с Перссон попал в прямой телеэфир. Фото: стоп-кадр трансляции.

Кадр с Перссон попал в прямой телеэфир. Фото: стоп-кадр трансляции.

И теперь спортсменка поклялась быть более внимательной и строгой к себе:

- Раньше такого никогда не случалось. Теперь я, наверное, буду проверять по два-три раза перед стартом, взяла ли я ее.

Эстафетная гонка для шведской команды завершилась успешно - хозяйки мирового первенства пришли к финишу вторыми, выиграв серебряные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой
В Москве автомобиль ДПС врезался в столб, пострадал инспектор
Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле
В Сирии мирные жители подорвались на заложенной боевиками ИГ* мине
«Она была безумно красива, но не гналась за пиаром»: Волочкова прокомментировала смерть Началовой
В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек
«Юлю убил сахарный диабет»: Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с Началовой
Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге
Пенкин последний раз видел Началову на съемках "Один в один"
Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
Убитый горем отец объявил причину смерти Началовой
Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука»
Юля Началова умерла в окружении семьи
В Румынии построили шоссе длиной в один метр
Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США
На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами