Александр Логинов: "Только на финише поверил, что сегодня у России будет медаль"

Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 в эстафетной гонке 4 по 7,5 км. Наши пришли третьими вслед за Норвегией и Германией. У нас был, по сути, обновленный по сравнению с "золотой" эстафетой ЧМ-2017. И наши парни смогли добыть награду.

После гонки уже на пресс-конференции все наши биатлонисты поделились впечатлениями от предпоследней гонки на чемпионате мира в Швеции.

Матвей Елисеев

- Когда вы передали эстафету, то были первым. В Минске во время ЧЕ вы говорили, что вам нужно тренироваться на большую скорость. Вышло?

- Я считаю, что не полностью достиг этого, нам есть куда расти. Будем быстрее в следующем сезоне.

Сборная России после финиша в полном составе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Поршнев

- Когда вы узнали, что побежите в эстафете? Удалось ли вам адаптироваться к более высокому уровню гонок?

- Полностью адаптироваться не получилось. Сегодня выиграла гонку вся команда, командная же гонка была. В этом году меня бросает по разным чемпионатам, и я рад что здесь сейчас нахожусь. Хочу поблагодарить тренеров за то, что дали шанс пробежать здесь.

Дмитрий Малышко

- Вы помогли сборной России приблизиться к медалям за счет быстрого хода. В эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе вы бежали тоже третьим, помог ли вам этот опыт сегодня?

- Возможно, помог. Но я не первый сезон бегаю третий этап. Сегодня была одна из тяжелейших гонок для нас, и я рад, что она закончилась третьим местом. Во время эстафеты нас просто кидало в разные стороны. Рад, что внес небольшой вклад, чтобы Александр смог дальше побороться за "бронзу".

Александр Логинов

- Вы сегодня ни разу не промахнулись. Когда почувствовали, что Россия может взять сегодня медаль?

- Пожалуй, только на финишной прямой.

Завтра, 17 марта, на чемпионате мира по биатлону пройдут последние старты. Мужчины и женщины выйдут на гонки с общего старта, чтобы разыграть два последних комплекта наград турнира.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция).

Эстафета, мужчины

1. Норвегия – (Ларс-Хельге Биркеланд /Ветле Шоста Кристиансен /Тарьей Бё /Йоханнес Бё) – 1:12:03.7 (0+6)

2. Германия – (Эрик Лессер /Роман Рес /Арнд Пайффер /Бенедикт Долль) +38.1 (0+8)

3. Россия – (Матвей Елисеев /Никита Поршнев /Дмитрий Малышко /Александр Логинов) +1:04.01 (0+7)

4. Чехия – (Михал Шлезингр /Ондржей Моравец /Томаш Крупчик /Михал Крчмарж) +1:20.7 (0+6)

5. Словения – (Миха Довжан /Яков Фак /Клемен Бауэр /Рок Тршан) +1:22.4 (0+5)

6. Франция – (Антонен Гигонна /Кентен Фийон Майе /Симон Дестьё /Мартен Фуркад) +1:37.2 (3+11)