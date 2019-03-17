«Ты бессмертна, пока тебя любят»: Пугачева оплакивает Началову

Ещё недавно 69-летняя Алла Пугачева скорбела в своём Инстаграме о гибели рэпера Децла. Теперь королева сцены оплакивает смерть 38-летней Юли Началовой.

- Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка, - написала о Началовой в своём Инстаграме Алла Пугачева.

alla_orfey Пока помнят тебя и любят,ты бессмертна.Прощай светлая,добрая и бесконечно талантливая девочка.

Напомним: четыре года назад в проекте «Один в один» Юля показала номер Аллы Борисовны на песню «Три счастливых дня».

Один в Один! Юлия Началова - Алла Пугачева (Три счастливых дня).Второй сезон шоу Один в один!

- Браво! Молодец! Певица с уникальным вокалом не могла сделать плохо. Она могла спеть только лучше меня. Но ты, спасибо тебе и за это, спела под Пугачеву. Я сразу перенеслась в эти три счастливых дня, пережила заново чувства тех лет, - хвалила Началову Пугачева.

Чуть позже Юля повторит пародию на звезду, но уже выберет песню «А знаешь, все ещё будет», которую АБ пела со своей дочерью Кристиной Орбакайте. Юля же спела ее со своей дочкой Верой.

Одно из последних выступлений Юли как раз было с этой песней (и в дуэте с дочерью) на недавнем юбилее телеведущего Юрия Николаева.

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Умерла певица Юлия Началова

В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram (подробности).

Названы причины смерти Юлии Началовой

Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Звезда скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес (подробности).

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Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ (подробности).

Юлия Началова в коме

Источник в медицинских кругах сообщил "Комсомолке", что утром, 12 марта, певицу ввели в искусственную кому. В свою очередь, помощница Началовой не в силах сдерживать эмоции. Она опубликовала свежее сообщение о состоянии здоровья певицы (подробности)

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