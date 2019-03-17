Две шайбы Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения "Тампе" 3:6 в матче НХЛ

"Тампа Бэй" в домашней игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги победила "Вашингтон" со счетом 6:3. Для "Тампы" этот выигрыш стал четвертым подряд в текущем отрезке сезона. В этой встрече по два очка на свой счет записали лидеры обеих команд - Никита Кучеров и Александр Овечкин.

У победителей отличились Тайлер Джонсон (9-я минута), Алекс Киллорн (11, 16, 20), Эрик Чернак (43) и Янни Гурд (60). У "Вашингтона" дубль на счету Александра Овечкина (28, 53), а еще одна шайба на счету Джона Карлсона (13).

Две голевые передачи россиянина Никиты Кучерова позволили ему увеличить свой лицевой бомбардирский счет - у него 117 (35+82) очков в этом сезоне. А вот благодаря двум шайбам Овечкин укрепил свое лидерство в списке снайперов лиги. Помимо этого, он вышел на пятое место в истории НХЛ по числу голов в большинстве - 246 точных бросков. Столько же - у легендарного Фила Эспозито. Выше Овечкина - Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247).

Кроме того, у "Вашингтона" по голевой передаче сделали форвард Евгений Кузнецов (теперь в сезоне 63 (18+45)) и защитник Дмитрий Орлов (в сезоне 26, 3+23 очка). Вратарь "Тампы Бэй" Андрей Василевский отразил 31 из 34 броска по своим воротам. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев досрочно покинул лед после силового приема форварда "Вашингтона" Тома Уилсона. Но избежал серьезной травмы.

"Тампа-Бэй" выиграла 55-й матч в сезоне, набрав теперь 114 очков и побив собственный рекорд, установленный в прошлом сезоне. И "Лайтнинг" лидирует в Восточной конференции, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф. "Вашингтон" же идет четвертым - 91 очко в 72 играх сезона.