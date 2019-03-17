«Юля предчувствовала свою смерть»: Егор Иващенко вспоминает, каким чутким наставником для него была Началова

Егора Иващенко все знают, как популярного ведущего музыкальных программ и выпускника «Фабрики звёзд». Но недавно Егор поучаствовал в шоу «Один в один», где его наставником была Юля Началова. Певица доверила ему образ Аллы Пугачёвой, которую изображала сама в прошлых сезонах телепроекта.

- Юля запомнилась мне потрясающим человеком. Последний раз мы виделись с ней месяц назад на съёмках проекта «Один в один», - рассказывает Егор Иващенко. - Я был от неё в шоке в хорошем смысле этого слова. Юля вела себя на съёмках более, чем достойно. Она меня поддерживала так, как никто не поддерживал. Она была мне фактически, как мама, но не могу так её назвать, потому что мы с Юлей почти ровесники (Началова на 8 лет старше Иващенко -Ред.). Она была моей подругой.

Я давно знаю пиар-менеджера Юли Анну Исаеву. Она всегда делает потрясающие мероприятия, рядом с ней всегда достойные артисты. Я думаю многое зависит от менеджера. Аня правильных ценностей человек. Хотя, думаю, Юлю не надо было наставлять, потому что Началова сама была очень спокойной, веселой. На шоу Юля доверила мне образ Пугачевой со словами: «Я вижу именно в тебе возможность и силу показать эту великую женщину достойно».

Выступление Георгия Иващенко на шоу Один в один .

У меня руки мужские, а у Аллы Борисовны, несмотря на то, что она сильная женщина, изящные женские. Юля предложила мне надеть перчатки. И представляете, Юля готова была отдать мне свои перчатки, хотя они ей были нужны, поскольку с их помощью она скрывала последствия подагры.

Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свою смерть. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать.

Да, она мне говорила, что у неё подагра. У неё были проблемы с ногами, о которых не хочется сейчас говорить подробно. Они были уже видимые - появились какие -то пятна.

Юля мне рассказала, что в последний год сражалась с ещё одним заболеванием, но я не могу озвучить этот диагноз, поскольку она даже своей пиарщице о нем не говорила.

А вот со мной, представляете, поделилась. Она меня почему-то выбрала, чтобы транслировать свои последние мысли. Да, мы с ней шутили, смеялись, но порой она мне говорила, что опасается за свою жизнь: «Знаешь, Егор, я очень боюсь! Сейчас вроде состояние нормальное, но я все равно боюсь!»

Возможно, это связано с заболеванием, с которым она боролась. Но она меня заверила, что у неё сейчас болезнь в ремиссии. Плюс подагра еще беспокоила.

Конечно же, обидно, что Юля со своим мощным голосом не спела тех хитов, которые могла бы спеть. Но она была таким светлым человеком. Она потрясающая женщина, мама. Даже, когда ей пытались приписать какие-то скандалы, она вела себя достойно. Помните, обвиняли её, что она якобы выпила, перед тем как сесть за руль. Все это бред. Она была трезвой. Не может человек в таком тяжёлом состоянии и с такими диагнозами пить. Я никогда не видел её с бокалом. И на всю эту ложь она реагировала достойно: всегда улыбалась, всегда желала людям добра. Царствия ей небесного. Желаю её близким и родителям сил. Очень жаль, что дочь осталась без мамы, но, возможно, папа проявит в полной мере свои отцовские чувства. Юля была одним из самых достойных людей, которых я знал. Светлая, талантливая, с улыбкой идущая по жизни. Великолепная девушка, красавица. В ней было столько лоска и породы. Родители вложили в неё самое лучшее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная красота: Ушла из жизни Юлия Началова - одна из самых недооценённых певиц нашего шоу-бизнеса

На 39-м году жизни в одной из московских клиник скончалась певица Юлия Началова. Конечно, поверить в это совершенно невозможно, но официальные источники не врут. Чаще всего, когда приходят новости об уходе артиста из жизни, это связано или с онкологией или с сердечно-сосудистыми заболеваниями - таковая печальная статистика. Когда мы читали о состоянии Началовой, то все казалось таким ... излечимым? Подагра, диабет - неприятно, но разве смертельно? Оказалось, что да (подробности)

Трагедия Юли Началовой: тяжелый развод, болезни и кома

Четвертые сутки вся страна неустанно следит за новостями о состоянии здоровья певицы Юли Началовой. Страдающая много лет от подагры артистка находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не отходят от звезды ни на минуту. При этом до сих пор ни официальный представитель Началовой Анна Исаева, ни близкие певицы так и не озвучили диагноз, поставленный звезде."Комсомолка" решила разобраться, что могло послужить причиной столь трагичных событий с известной артисткой (подробности)

Болезнь Юлии Началовой: врачи рассказали о диагнозах певицы

Юлия Началова много лет страдала не только от подагры. Оказывается, жить популярной певице мешает целый букет неизлечимых заболеваний (подробности)

Звезды скорбят о Юле Началовой: Больно, несправедливо, рано

В эту субботу из жизни ушла замечательная певица, Юля Началова. Ей было всего 38 лет. Многие российские артисты, глубоко шокированные случившимся, вспоминают певицу, будучи не в силах смириться с потерей (подробности)