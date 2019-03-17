2019-03-17T14:36:52+03:00
Политика

США перебросили в Британию ядерные бомбардировщики

Такие самолеты вылетали отсюда для бомбежки Югославии и Ирака
Ася ХОВАНСКАЯ
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B-52H - одна из модификаций самолета B-52, который с 1955 года состоит на вооружении СШАB-52H - одна из модификаций самолета B-52, который с 1955 года состоит на вооружении СШАФото: EAST NEWS
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В конце минувшей недели Военно-воздушные силы США переправили с авиабазы Барксдейл в Луизиане на британскую авиабазу Фэрфорд в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. По данным западных авиадиспетчерских служб, их число может вырасти до восьми.

До Фэрфорда один из бомбардировщиков с бортовым номером 60-0061 сразу после трансатлантического перелета был замечен вблизи российской границы в районе Балтийского моря. Кстати, именно с этой британской базы такие бомбардировщики вылетали для бомбежек Югославии и Ирака.

Такая переброска - наиболее массовая за последние 15 лет. Целью заявлены учения НАТО в Грузии, но официальных сообщений об участии этих единиц в учениях, нет. B-52H - одна из модификаций самолета B-52, который с 1955 года состоит на вооружении США. Он должен был доставить ядерные бомбы для сброса над любой точкой СССР.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

«Россия понимает угрозы и своевременно реагирует»

- Это связано с отработкой реальных планов ведения боевых действий против России в рамках отработки концепции ограниченной ядерной войны. В отношении России как потенциального противника осуществляется план учений и ведения боевых действий. Мы не реагируем на какие-то сиюминутные выпады, у нас принята Концепция строительства Вооруженных Сил, в соответствии с которой на плановой основе развиваются все виды и рода ВС РФ. При этом приоритетное внимание уделяется развитию системы Воздушно-космической обороны. Мы понимаем угрозы, своевременно на них реагируем, поддерживаем стратегический паритет с США и НАТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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