2019-03-17T21:19:31+03:00
Спорт

Снова ничья: в Москве "Спартак" не смог выиграть у "Зенита"

Фанаты жгли фаеры и остались не довольны такой игрой
Евгений НЕСЫНАлиса ТИТКО
Поделиться:
Встреча "Спартака" и "Зенита" завершилась счетом 1:1. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССВстреча "Спартака" и "Зенита" завершилась счетом 1:1. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Закрывал 20-й тур Российской Премьер-Лиги матч "Спартак"-"Зенит". Игра проходила 17 марта на стадионе "Открытие Арена". Дерби двух столиц всегда самый ожидаемый матч сезона. Даже экспертам до начала игры было сложно прогнозировать – "Зенит" или "Спартак"? Яркого футбола никто не ждал, но продолжается борьба за чемпионство, за место в Лиги Чемпионов.

Значительное преимущество было у "Спартака" - они играли дома, "Зениту" последние игры на выездах не везло. Прошлая встреча команд была в Санкт-Петербурге 2 сентября 2018 года, тогда счет так и не был открыт – 0.0.

Сейчас питерцы чувствовали себя увереннее, но только по очкам в турнирной таблице РПЛ – 40 очков у "Зенита" (1 место) против 32 очков "Спартака" (5 место). По составам сразу тоже было сложно судить. В "Зените" набирает обороты защитник Ярослав Ракицкий, который перешел из донецкого "Шахтера", а в "Спартаке" травма у Фернандо, хотя восстановился Жиго, но в стартовый состав не попал.

Игра с самого начала была не пресной, "Спартак" стал прессинговать, как этого добивался тренер Олег Кононов. Трибуны, кстати, обсуждали его внешний вид - пальто и шарф. В соцсетях писали "похоже, что после матча у него свидание".

Фанаты остались недовольны игрой клубов Фото: Алиса ТИТКО

Фанаты остались недовольны игрой клубовФото: Алиса ТИТКО

Уже на первых минутах была хорошая возможность забивать, но в пустые ворота "Спартаку" забить не удалось. Опередив Барриоса, Глушаков смог на 13 минуте открыть счет. И это стал 1500-й гол "Спартака" в матчах Российской Премьер-Лиги. Только москвичи зря расслабились, через 13 минут Барриос отомстил Глушакову и сравнял счет. От радости фанаты "Зенита" начали жечь стулья. Пожарных с ведрами воды пришлось звать и на трибуны "Спартака", когда те устроили кроваво-розовое огненное шоу.

"Зенит", набравший осенью неплохой темп, пытался не сбиваться с длинных передач, а "Спартак" все больше был в защите, атаковать больше пытался во втором тайме.

Интересно было смотреть, как впервые на поле играли экс-игроки "Шахтера" друг против друга – Ярослав Ракицкий за "Зенит", а Луис Адриано за "Спартак". Перед матчем фотографы успели снять момент, как они дружески обнялись. Адриано, кстати, получил признание своих фанатов и получил "Золотого кабана". Уже за три минуты до финала Ракицкий и Адриано начали конфликтовать. Нервы были на пределе у всех. И у фанатов тоже. Ведь табло все также показывало 1:1. Нужен был гол. Но чудо не произошло. Фанаты стали уходить до свистка. Слышны были только маты. Хорошо, хоть на стадионе обошлось без драк. Хотя московские фанаты готовили провокации и сценарий массовой драки на трибунах стадиона "Открытие арена". Фанаты знали, что в Москву планируют приехать около 3200 фанатов из Питера. Но накануне матча столичные полицейские провели обыски у фанатов, кого-то на время матча забрали в отделения полиции.

По всей видимости, футбольный итог не был интересен и некоторым фанатам "Зенита". В Москве они до начала матча соорудили чучело с мордой свиньи в красной футболке. Не спокойно было и за день до игры - фанаты "Спартака" запрыгнули на трамвай в Сокольниках, в котором ехали несколько болельщиков "Зенита". После остановки трамвая началась драка. И вот теперь только понятно, что смысла в этих акциях не было - футболисты не смогли показать результативную игру и подарить победу. "Зенит" и "Спартак" получают по одному очку и остаются на прежних местах в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги - питерцы на 1 месте, москвичи на 5 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Краснодар 17 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу состоится 17 марта 2019 на стадионе «РЖД-Арена». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Матч Спартак - Зенит: битва двух столиц завершилась вничью 1:1
Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде
Вучич предсказал свою победу в случае проведения внеочередных выборов в Сербии
Два человека пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса
Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея после скандальных обвинений
Матч Спартак - Зенит: первый тайм встречи завершился вничью 1:1
Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии
В Белграде протестующие окружили управление полиции
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению
Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах
Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей
Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета
Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению
Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению
В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца
Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры