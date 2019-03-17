Снова ничья: в Москве "Спартак" не смог выиграть у "Зенита"

Закрывал 20-й тур Российской Премьер-Лиги матч "Спартак"-"Зенит". Игра проходила 17 марта на стадионе "Открытие Арена". Дерби двух столиц всегда самый ожидаемый матч сезона. Даже экспертам до начала игры было сложно прогнозировать – "Зенит" или "Спартак"? Яркого футбола никто не ждал, но продолжается борьба за чемпионство, за место в Лиги Чемпионов.

Значительное преимущество было у "Спартака" - они играли дома, "Зениту" последние игры на выездах не везло. Прошлая встреча команд была в Санкт-Петербурге 2 сентября 2018 года, тогда счет так и не был открыт – 0.0.

Сейчас питерцы чувствовали себя увереннее, но только по очкам в турнирной таблице РПЛ – 40 очков у "Зенита" (1 место) против 32 очков "Спартака" (5 место). По составам сразу тоже было сложно судить. В "Зените" набирает обороты защитник Ярослав Ракицкий, который перешел из донецкого "Шахтера", а в "Спартаке" травма у Фернандо, хотя восстановился Жиго, но в стартовый состав не попал.

Игра с самого начала была не пресной, "Спартак" стал прессинговать, как этого добивался тренер Олег Кононов. Трибуны, кстати, обсуждали его внешний вид - пальто и шарф. В соцсетях писали "похоже, что после матча у него свидание".

Фанаты остались недовольны игрой клубовФото: Алиса ТИТКО

Уже на первых минутах была хорошая возможность забивать, но в пустые ворота "Спартаку" забить не удалось. Опередив Барриоса, Глушаков смог на 13 минуте открыть счет. И это стал 1500-й гол "Спартака" в матчах Российской Премьер-Лиги. Только москвичи зря расслабились, через 13 минут Барриос отомстил Глушакову и сравнял счет. От радости фанаты "Зенита" начали жечь стулья. Пожарных с ведрами воды пришлось звать и на трибуны "Спартака", когда те устроили кроваво-розовое огненное шоу.

"Зенит", набравший осенью неплохой темп, пытался не сбиваться с длинных передач, а "Спартак" все больше был в защите, атаковать больше пытался во втором тайме.

Интересно было смотреть, как впервые на поле играли экс-игроки "Шахтера" друг против друга – Ярослав Ракицкий за "Зенит", а Луис Адриано за "Спартак". Перед матчем фотографы успели снять момент, как они дружески обнялись. Адриано, кстати, получил признание своих фанатов и получил "Золотого кабана". Уже за три минуты до финала Ракицкий и Адриано начали конфликтовать. Нервы были на пределе у всех. И у фанатов тоже. Ведь табло все также показывало 1:1. Нужен был гол. Но чудо не произошло. Фанаты стали уходить до свистка. Слышны были только маты. Хорошо, хоть на стадионе обошлось без драк. Хотя московские фанаты готовили провокации и сценарий массовой драки на трибунах стадиона "Открытие арена". Фанаты знали, что в Москву планируют приехать около 3200 фанатов из Питера. Но накануне матча столичные полицейские провели обыски у фанатов, кого-то на время матча забрали в отделения полиции.

По всей видимости, футбольный итог не был интересен и некоторым фанатам "Зенита". В Москве они до начала матча соорудили чучело с мордой свиньи в красной футболке. Не спокойно было и за день до игры - фанаты "Спартака" запрыгнули на трамвай в Сокольниках, в котором ехали несколько болельщиков "Зенита". После остановки трамвая началась драка. И вот теперь только понятно, что смысла в этих акциях не было - футболисты не смогли показать результативную игру и подарить победу. "Зенит" и "Спартак" получают по одному очку и остаются на прежних местах в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги - питерцы на 1 месте, москвичи на 5 месте.