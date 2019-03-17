Сергей Семак после ничьей со "Спартаком": Считаю, что в моменте с Дзюбой был чистый пенальти

Встреча "Зенита" со "Спартаком" в Москве завершилась 17 марта ничьей - 1:1. Прошлая игра двух столиц в Питере тоже, кстати, была нерезультативной - 0:0. Объяснение попытался дать тренер "Зенита" Сергей Семак.

- Не очень удачно вошли в игоу, много ошибались. Спартаковцы были "свежее", в основном игра была намного лучше, были и хорошие моменты. Жаль, что не победили, - сказал Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

Также был озвучен вопрос на счет пенальти во втором тайме. Сергею Семаку показалось, что судья должен был назначить пенальти в моменте с Артемом Дзюбой.

- Очень странное решение по судье. У меня вопросов много. По пенальти, я видел повтор, лично я видел чистый пенальти, был удар в бедро. Нужно больше видеоповторов, чтобы не зависеть от мнения отдельно взятого тренера, - считает Сергей Семак.

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Закрывал 20-й тур Российской Премьер-Лиги матч "Спартак"-"Зенит". Игра проходила 17 марта на стадионе "Открытие Арена". Дерби двух столиц всегда самый ожидаемый матч сезона. Даже экспертам до начала игры было сложно прогнозировать – "Зенит" или "Спартак"? Яркого футбола никто не ждал, но продолжается борьба за чемпионство, за место в Лиги Чемпионов (подробности).