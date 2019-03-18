Нобелевские хунвейбины, воскрешение на постном масле и дорожная песня Шнурова

Вдохновившись словами итальянского партийного гимна 20 - 30-х гг. XX в. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza («Юность, юность, весна красоты»), скандинавские народные депутаты (два шведа и три норвежца) номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением 16-летнюю шведку Грету Турнберг.

Назвать ее школьницей было бы не совсем точно, поскольку ее вклад в движение по борьбе заключается как раз в том, что с осени прошлого года она не ходит в школу в знак протеста против глобального потепления, а также против того, что правительства разных стран мира недостаточно с ним борются.

Ее борьба была замечена мировым сообществом: она была приглашена на конференцию ООН по климату и даже на съезд мировой закулисы в швейцарском городе-герое Давосе - наряду с такими глобальными столпами, как Сорос, Чубайс и Порошенко. Кроме того, Грета разъезжает по Европе и воодушевляет сверстников, дабы те следовали ее примеру и также не посещали занятия.

У Нобелевского комитета был шанс наградить такого рода борьбу еще в 1966 году. Тогда в Китае началась Великая пролетарская культурная революция, воспетая В. С. Высоцким в песне «Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины», как будто посвященная Грете:

Вот придумал им забаву

Ихний вождь товарищ Мао:

Не ходите, дети, в школу -

Приходите бить крамолу!

С другой стороны, хунвейбины плохо кончили - вскоре их убрали за ненадобностью, тогда как у юной шведки жизнь явно удалась. Она вписалась в круг международных дармоедов и теперь может бороться всю жизнь до самой пенсии. Такой успех надо обязательно премировать.

Высоцкий тогда же посвятил культурной революции другую песню - «В далеком созвездии Тау Кита», где утверждалось, что «Тау-китайская братия рехнулась, по нашим понятиям». Теперь кажется, что тау-шведская братия тоже, но, может быть, мы чего-то не понимаем и в истории с девицей Турнберг есть глубокая сермяжная правда. А также посконная и домотканая.

Но еще не осень, когда принимается решение, кого премировать, а только начало весны. Россия тоже может выставить своего кандидата на Нобелевскую премию мира.

Тов. Евгений, являющийся прихожанином «Церкви Христиан «Скиния», явился к Мавзолею В. И. Ленина с бутылкой постного масла, совершил елеосвящение брусчатки, после чего преклонил колена и стал призывать В. И. Ленина: «Вставай, вставай!» В полицейском протоколе было записано, что тов. Евгений предполагал воскресить вождя мирового пролетариата.

Поскольку с 18 февраля по 16 апреля с. г. Мавзолей закрыт на профилактику, опыт не удался, но тов. Евгению не следует унывать. Можно съездить с постным маслом в Париж, там посетить Пантеон и призвать Вольтера: «Вставай, вставай!» Если есть проблемы с французским языком, это не беда, нужно призвать на помощь В. В. Познера - страстного поклонника Вольтера - и совместными усилиями воскресить французского просветителя. За что концессионеры получат богатую премию.

Тем более что давать Нобеля молодой шведской девице, манкирующей школьными занятиями и призывающей к тому других, было бы непедагогично. Правильнее было бы взять пример с Дагестана, где молодой юноша Хидирнеби Казуев открылся (по словам его адвоката Исрафила Гададова) в том, что «в 2017 году он был в Москве и М. А. Галкин предложил ему 2 миллиона рублей за убийство Ф. Б. Киркорова. М. А. Галкин хотел устранить певца, так как приревновал его к А. Б. Пугачевой». Казуев сперва согласился и получил миллион в качестве аванса, но потом его испугало устранение Киркорова столь общеопасным способом - адская машина на концерте певца! - и он отказался от ужасного дела.

Из показаний Казуева следует, что он исправно посещал не только общеобразовательную, но еще и музыкальную школу. Там он мог познакомиться с оперой «Риголетто», содержащей следующую беседу главного героя с чужестранным разбойником:

Риголетто: А много ль ты берешь, чтобы убить вельможу?

Спарафучиле: Высшую взял бы цену.

Риголетто: Когда ж тебе платить?

Спарафучиле: Лишь половину вперед беру, потом уж остальное.

Риголетто: О, изверг!

Затем, правда, Риголетто приходит к выводу, что изверг-то оно изверг, но при случае может и пригодиться. Точное адвокатское описание встречи Галкина с Казуевым.

Указывали, правда, что великодушный богатырь Киркоров всегда был благодетелем Галкина и у последнего не было оснований замышлять такое злодейство, но история камергера Деларю показывает, что порой даже благодеяния не усмиряют злых людей:

Тут едок стал и даже горче перца

Злодея вид.

Добра за зло испорченное сердце

Ах! не простит.

Он окунул со злобою безбожной

Кинжал свой в яд

И, к Деларю подкравшись осторожно,-

Хвать друга в зад!

Такие вести об артистических нравах объясняют крайнюю осторожность, проявленную певцом С. В. Шнуровым. Светская львица К. А. Собчак вся извелась, вызывая Шнурова на «батл» (так теперь называется состязание мейстерзингеров). «Припомни, Шнур, былые переделки, // Как ты смешил на форумах гостей!», теперь же куда-то вся удаль прежняя девалась, а равно куда-то умчались дни лихих забав, и певец, прежде «рвавший корпоративы», теперь уклоняется от объятий К. А. Собчак. Хотя та обещает, что «все будет клево, чинно, без позора».

Вероятно, бдительный С. В. Шнуров, памятуя, сколь муженеистова К. А. Собчак, опасается, что она заманит его в свои сети и тогда брошенный режиссер К. Ю. Богомолов оскорбит его действием - как недавно артист Виторган оскорбил самого Богомолова. Рассудив, что морда лица - она не казенная, С. В. Шнуров не поддался льстивым увещеваниям и ответил львице в духе песни «Дорожная»:

Лучше отсидеть на зоне,

можно и пятнаху,

Чем с тобою фармазонить,

ехай... ехай <подалее>!

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