Алюминиевая неправота коммунистов

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В апреле 2018 года американские власти ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и связанных с ним компаний. Для бизнеса это означает заморозку всех активов в США и запрет для американских граждан на любые сделки с компаниями из санкционного списка. В том числе под удар попали En+, РУСАЛ и «Евросибэнерго».

Для второго в мире производителя алюминия (3,9 миллиона тонн в 2017 году), РУСАЛа, решение Штатов грозило настоящей катастрофой. Три четверти продукции промышленного гиганта идет на экспорт. Эти поставки оказались под угрозой.

Металлургам пришлось закрыть градообразующий алюминиевый завод в Надвоицах - вся продукция предприятия шла в США, и для комбината просто не осталось рынка сбыта.

КАК РУСАЛ УШЕЛ ИЗ-ПОД САНКЦИЙ

Олег Дерипаска заключил сделку с Управлением США по контролю над иностранными активами (это ведомство контролирует санкционные механизмы). Российский предприниматель отказался от своего влияния на металлургическую компанию. Доля Олега Дерипаски в En+ (контролирующий акционер в РУСАЛе) снизилась с 70% до 44,95% без права ее увеличения.

Таким образом алюминиевый гигант перестал быть компанией Дерипаски. Санкции с компании сняли.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ДАЛЬШЕ

Это не понравилось ни американским, ни российским политикам.

Руководители семи ключевых комитетов конгресса написали письмо американскому министру финансов Стивену Мнучину с требованием сначала обсудить санкции против РУСАЛа в парламенте, а после вернуть их действие. Конгрессмены посчитали, что экономические ограничения против российской металлургической компании должны действовать независимо ни от чего.

У нас на одной волне с американскими демократами в конгрессе, пытавшимися не допустить снятия санкций с РУСАЛа, оказался глава КПРФ Геннадий Зюганов. Российский политик с трибуны в Госдуме назвал это «самой крупной аферой».

Бизнесмен подал в суд на главного коммуниста.

- Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию, - заявил представитель Дерипаски.

ПОЧЕМУ ЗЮГАНОВ НЕ ПРАВ?

Потому что альтернатива сделки с американцами в любом случае была бы гораздо хуже. После вывода En+, РУСАЛа и «Евросибэнерго» из-под санкций компании смогли возобновить нормальную работу.

Отмена ограничительных мер хорошо отразилась на российской бирже - поднялась стоимость всех ценных бумаг, включая гособлигации. Кроме того, решение минфина США может стать прецедентом и санкции будут отменены для других российских компаний.

- Эта сделка сможет стать дорожной картой для других компаний, которые хотят выйти из-под ограничений и считают, что не вовлечены в незаконные действия, - заявил газете The Wall Street Journal бывший чиновник минфина США Дэвид Мюррей.

Но все это не главное - важно, что удалось сохранить тысячи рабочих мест на предприятиях

РУСАЛа, в партнерских организациях, выполнявших заказы для металлургического гиганта. Только в Евросоюзе под угрозой увольнения было 75 тыс. человек - все они участвовали в реализации алюминия и производстве товаров из него. В России таких людей еще больше.

Благодаря отмене санкций РУСАЛ продолжил исправно платить налоги, инвестировать в социалку, развивать производство. Потеря трех четвертей бизнеса из-за экспортных ограничений стала бы настоящей экономической и социальной катастрофой.

Всего этого удалось избежать, заключив сделку с американцами.

Геннадий Зюганов негодует, что алюминиевый гигант оказался «в подчинении англосаксов». Надо понимать, коммунист считает, что представителей США надо выгнать из совета директоров и вернуть туда кого-то из наших. Но это автоматически вернет санкции и все те возможные проблемы.

ВМЕСТО ВЫВОДА

К сожалению, американский минфин переиграл нас в санкционной войне. Потому что на США приходится 24,4% мировой экономики, а на нас - 1,8%. При таком раскладе Вашингтону несложно угрожать кому угодно.

Просто чудо, что РУСАЛу удалось выскользнуть из-под санкций - другие-то не смогли. Пришлось пойти на уступки. Но жесткая позиция, как, видимо, предлагает Зюганов, не пошла бы на пользу никому. Ну кто выиграет, если алюминиевая промышленность России разорится?

Чего уж - давайте пошлем США лесом, национализируем РУСАЛ и останемся с десятками тысяч безработных металлургов. Зато мы покажем конгрессу свои принципы и готовность пойти по миру ради них.