Утаенная катастрофа

Космодром Плесецк - это неподалеку от города Мирный в Архангельской области. Объект секретный. На стартовой площадке готовится к запуску ракета-носитель «Восток-2М» с космическим аппаратом военного назначения. Носитель этот многие годы выводил за пределы Земли и спутники-автоматы, и пилотируемые корабли. За последние десять лет с Байконура и Плесецка стартовало более 60 «Востоков». И все успешно.

Внезапный взрыв оглушил людей и осветил окрестности за 2 часа 15 минут до старта. 179 тонн жидкого кислорода и 73 тонны керосина превратили стартовый комплекс в сплошной извергающийся вулкан. Ни единого сигнала тревоги не успел подать никто из стартового расчета. Что именно случилось, понять было невозможно… Лишь один из офицеров, капитан Кукушкин, успел крикнуть по шлемофонной связи: «Снять напряжение с борта!» И все.

Погибли 44 человека и еще четверо в больнице. Было бы гораздо больше, если бы четко и мужественно не работали спасатели. Но пожар не могли задавить трое суток.

Рассматривали девять версий и установили ошибку боевого расчета при подготовке пуска, допустившего утечку жидкого кислорода в подключении заправочного шланга к баку с жидким горючим в третьей ступени. Предполагаемые виновники погибли. А через год трагедия едва не повторилась! Люди, работавшие на тех же местах, что и погибшие, уловили иную неполадку и предотвратили назревавший взрыв. Оказалось, что виноваты разработчики особых фильтров для жидкого кислорода, заложившие беду изначально: фильтры изготовили из активного материала. Найденные виновные в катастрофе год назад были реабилитированы…

О трагедии решили не сообщать. Москва ждала праздника - Олимпиады, чистилась и хорошела на глазах, во всех нас царило воодушевление, хотя уже США объявили бойкот, - мы знали, что праздник все равно состоится. Как раз в это время из Мирного вернулся мой друг - военный строитель. Понизив голос, он рассказал, что в день похорон погибших в Плесецке траурная процессия из грузовиков с гробами растянулась по главной улице города - Ленина - от Дома офицеров через весь город…

В старом номере «Правды» я нашел коротенькое сообщение на следующий день после той катастрофы: «В Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1168». Координационно- вычислительный центр ведет обработку информации…»