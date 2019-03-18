2019-03-18T13:04:19+03:00
Наука

Астероид 2019 EA: 305 тысяч километров до апокалипсиса

Землю догоняет глыба размером с 9-ти этажный дом
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Астрономы призывают не паниковать.Астрономы призывают не паниковать.
Изменить размер текста:

Астрономы сообщают: к нашей планете летит астероид 2019 EA2, открытый, как явствует из его условного обозначения, в 2019 году. На минимальном расстоянии от Земли глыба окажется в ближайшую пятницу - 22 марта 2019 года. Оно составит 305 тысяч километров — это примерно на 80 тысяч километров ближе, чем от нас до Луны.

Паникеры, конечно, пугают: мол, спасайтесь, кто может, грядет апокалипсис, глыба врежется в Землю, потому, что в расчеты ее орбиты, возможно, вкралась ошибка, как это иной раз бывает.

Астрономы однако заверяют: поводов для паники нет, столкновение 2019 EA2 с Землей исключено и в ближайшие дни и в отдаленном будущем.

Пложение астероида 2019 EA на 18 марта 2019 года

Пложение астероида 2019 EA на 18 марта 2019 года

По уточненным данным, скорость приближающего астероида не велика — около 5 километров в секунду. Он догоняет Землю, а не летит ей навстречу. Да и сама глыба отнюдь не гигантская, хотя и внушительная — от 20 до 40 метров в поперечнике. Удар такой был бы чувствительным, но цивилизация бы выстояла — конец света не случился бы.

Кстати, 13 марта между Землей и Луной со скоростью 9,8 километров в секунду пролетел 11-метровый астероид 2019 EN 13 марта. СМИ тогда не решились запугивать им землян. А вот 2019 EA2 сгодился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конец света 1 февраля 2019 года: почему его отменили

В интернет-сообществе оживление - сетевые СМИ числом более сотни дружно пугают надвигающимся апокалипсисом. Мол, ожидается конец света 1 февраля 2019 года. Якобы в этот день с Землей столкнется гигантский астероид. Как минимум, он принесет неисчислимые беды, а то и вовсе уничтожит жизнь на планете. Имени у астероида-убийцы нет, только название - (89959) 2002 NТ7 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия
Глава МИД Великобритании: Лондон в тупике с условиями по Brexit
Названы продукты, вызывающие преждевременную смерть
Россия готовит новую партию гумпомощи для Венесуэлы
Рубль незначительно вырос к доллару на старте торгов понедельника
Представитель Началовой опровергла слухи о проблемах с похоронами певицы
Зонд снял шторм на Юпитере
В Польше надеются на увеличение числа военных США в стране
Лидер правящей партии Румынии госпитализирован из-за болей в спине
СК просит заочно арестовать троих фигурантов дела экс-полковника Захарченко
В Москве после падения из окна умерла жена Заслуженного врача России Евгения Бережнова
В Бельгии проверяют сообщения о подготовке нападения на один из центральных вокзалов Антверпена
Фармацевтов могут уволить с работы за навязывание лекарств
Президент Австрии призвал Европу перестать "плясать под дудку" Трампа
«Барселона» отказалась от покупки Гризманна
Европейские кардиологи назвали опасными некоторые препараты от давления
В Грузии начались военные учения NATO-Georgia Exercise 2019
Индюк остановил движение, чтобы перевести через дорогу свою стаю
ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ
Вместо тел погибших в авиакатастрофе в Эфиопии родственники увезут с собой землю
Фигуристка Алина Загитова прилетела в Японию на чемпионат мира по фигурному катанию