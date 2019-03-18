Астероид 2019 EA: 305 тысяч километров до апокалипсиса

Астрономы сообщают: к нашей планете летит астероид 2019 EA2, открытый, как явствует из его условного обозначения, в 2019 году. На минимальном расстоянии от Земли глыба окажется в ближайшую пятницу - 22 марта 2019 года. Оно составит 305 тысяч километров — это примерно на 80 тысяч километров ближе, чем от нас до Луны.

Паникеры, конечно, пугают: мол, спасайтесь, кто может, грядет апокалипсис, глыба врежется в Землю, потому, что в расчеты ее орбиты, возможно, вкралась ошибка, как это иной раз бывает.

Астрономы однако заверяют: поводов для паники нет, столкновение 2019 EA2 с Землей исключено и в ближайшие дни и в отдаленном будущем.

Пложение астероида 2019 EA на 18 марта 2019 года

По уточненным данным, скорость приближающего астероида не велика — около 5 километров в секунду. Он догоняет Землю, а не летит ей навстречу. Да и сама глыба отнюдь не гигантская, хотя и внушительная — от 20 до 40 метров в поперечнике. Удар такой был бы чувствительным, но цивилизация бы выстояла — конец света не случился бы.

Кстати, 13 марта между Землей и Луной со скоростью 9,8 километров в секунду пролетел 11-метровый астероид 2019 EN 13 марта. СМИ тогда не решились запугивать им землян. А вот 2019 EA2 сгодился.

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