Алле, гараж: какая судьба ждет знаменитую «фару» на улице Авиамоторная в Москве

Константин Мельников в мире архитектуры известен также, как Казимир Малевич в мире живописи. Его работы чаще всего причисляли к образцам конструктивизма, называя автора гениальным трюкачом. Однако сам архитектор считал, что его творчество шире всяческих догм и течений.

Самые известные работы Мельникова - это клубы и гаражи, построенные в 1920-1930 годы. Они напоминают цветные фрагменты картин авангардистов, в которых форма гармонирует с содержанием. Скажем, Бахметьевский гараж был спроектирован таким образом, что английские автобусы при выезде могли легко маневрировать, не используя задний ход. А в гараже на Новорязанской улице, который пришлось строить на неудобном треугольном участке, помещалось максимальное количество грузовиков.

Получается так, что работы Мельникова представляют ценность не только для градостроителей и ценителей форм, но и для математиков.

О нем было много написано еще при жизни. И не только хорошего. Однако спустя годы мировая архитектурная общественность признала его выдающимся мастером. А его работы - шедеврами. Накануне я побывал в одном из них.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ

- Девушка, а вы не знаете, что это за здание? - этот вопрос я задавал случайным прохожим ради эксперимента.

И ни один из них правильно не ответил.

- Наверное, какой-то завод... Или бывший загс...

На самом деле, это гараж Госплана СССР - последняя крупная постройка Мельникова (у лица Авиамоторная, 63 строение 1 ) . Дата создания - 1936 год. Памятник истории и культуры, узнаваемый по огромному окну (которое еще называют «фарой» или «глазом») . Символ советского авангарда и конструктивизма.

Хотя внутри этот символ напоминает сталинский подъезд, застрявший во времени как кость в горле. Старые перила. Обшарпанные стены. Деревянные окна. Окурки. Идеальная декорация для съемок криминального сериала.

Здание на Авиамоторной - это последняя крупная постройка Мельникова.Фото: Павел КЛОКОВ

Дверь мне открыли только на четвертом этаже. Ребята из инженерной компании. О том, что этот дом спроектирован легендарным Мельниковым, слыхали. И не раз.

- Да только нам от этого ни тепло ни холодно , - сказали они и провели меня в прокуренное помещение, в котором некогда располагались автомастерские. - Платим точно также аренду. Как и все.

Я осмотрелся. И ничего любопытного не заметил. Широкий коридор. Высоченные потолки. И табличка перед дверью руководителя: «Управляющий неземными цивилизациями».

- Это наш директор так шутит, - объяснили ребята.

МЕЛЬНИКОВ - КУМИР БОМЖЕЙ

Оказывается, на первом этаже прославленной «фары» есть квартира, в которой несколько лет жил столичный фотограф Алексей Горов. Часть помещений у государства выкупил его отец еще в 2000-е, когда бывший гараж Госплана пребывал в крайне печальном состоянии.

- Внутри он был похож на разрушенный ангар, - рассказал «КП» Алексей. - Деревянные перегородки сгнили. Стены осыпались. Пол был завален мусором. Когда-то в здании располагался мясокомбинат. После этого клуб. Потом дешевый кабак. А перед тем, как мы купили несколько комнат, здесь тусовались бомжи.

По словам Горова, «фара» пережила два серьезных ЧП. Лет десять назад на местной теплосети произошла авария, после чего дом остался и (до сих пор остается) без горячей воды. А в январе 2014-го в доме грянул пожар. Внешне здание не пострадало, а вот внутри - даже очень. Собственники влетели на миллионы рублей.

- И, конечно, делали ремонт за свой счет, - сообщил фотограф. - После этого начались многочисленные проверки. Неожиданно вспомнили, что дом - это памятник культуры (разрешенный к приватизации, - прим. авт). И что внутреннюю планировку менять нельзя. А как ее не менять, если еще до пожара там все было разрушено?

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПРИСПОСОБИТЬ

Зимой проживать в гараже Мельникова очень дорого. Скажем, прогреть 800 квадратных метров, которые принадлежат Горову, обойдется в 300 тысяч рублей в месяц. Выходит почти как аренда. Делать врезку в электросеть собственники не спешат, потому как стоит она около 15 миллионов рублей.

- А тех, кто готов платить, всего трое, - рассказал мне еще один собственник Михаил Кожанов. - Остальные сами по себе. Хотя всех владельцев обязали восстановить облик здания. Чем мы сейчас и занимаемся. Например, выполнили проект реставрации. Вы, наверное, заметили, что фасад обновлен? Это делалось осенью после согласования с Департаментом культурного наследия. Из-за погоды чуть-чуть не успели. В этом году продолжим.

По словам Кожанова, следующий этап (после фасада) - «проект приспособления объекта для современного использования». Он стоил пять миллионов рублей и в ближайшее время будет отправлен в Мосгорнаследие. Если его утвердят, проверки и штрафы для собственников должны прекратиться.

Дом считается памятником культуры.Фото: Павел КЛОКОВ

ЭПОХА АВТОМОБИЛЬНОЙ РОМАНТИКИ

- Советская архитектура в 1920-е годы не имела больших средств и поэтому в основном воплощалась в тех формах, которые были близки пролетариату, - рассказал «КП» историк и научный сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов. - Константин Мельников реализовался в двух формах - это клубы и гаражи. Первые были очень близки населению фабрично-заводских окраин. Рабочий, для которого к 10-летию Октября построили новый дворец, чувствовал заботу со стороны новой власти. И был доволен. Вторые набирали популярность вместе с автомобилизацией. В Москве в то время был настоящий культ шофера. Появление новой машины в районе было настоящим событием. Уникальность гаражей Мельникова заключается в том, что он скрупулезно просчитывал схему движения для автобусов и грузовиков. Создавая гараж на Авиамоторной, мастер в какой-то степени фрондерствовал, пытаясь сохранить конструктивизм как стиль. Ибо на тот момент уже пришел сталинский ампир. И все открыто говорили, что гараж не должен быть таким эффектным и красивым.

ОФИЦИАЛЬНО

Осенью прошлого года началась реставрация здания-фары на Авиамоторной улице (под контролем Мосгорнаследия) . Оно состоит из одноэтажного корпуса, который предназначался для стоянки авто, и четырехэтажной постройки, подчеркнутой вертикальными колоннами.

- Эта реставрация стала действительно долгожданной, - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов на официальном сайте Правительства Москвы mos.ru. - На протяжении последних трех лет мы добивались от собственников разработки проекта работ и их скорейшего проведения. За это время было выписано штрафов на общую сумму около четырех миллионов рублей. Наконец, осенью 2018-го года реставрация началась. Мосгорнаследие намерено и дальше контролировать ход работ, в том числе скоро будет разработан проект приспособления этого памятника к современному использованию.

ЕЩЕ ОБЪЕКТЫ МЕЛЬНИКОВА

Бахметьевский гараж (улица Образцова, дом 11)

Построен в 1927 году с использованием «прямоточной системы» паркования. С ней автобусы выезжали на улицу по кратчайшему пути. Здание имеет форму параллелограмма и является объектом культурного наследия народом РФ.

Гараж на Новорязанской улице (дом 27)

Напоминает огромную подкову, которую возвели в 1929 году. И предназначен для грузовых машин. Два года назад здание переделали в музей «Московского транспорта». Является памятником архитектуры регионального значения.

Гараж «Интуриста» ( Сущевский вал, 33)

Дата постройки - 1934 год. Любопытно выглядит фасад, выполненный в форме экрана (на нем, получается, мелькали машины, которые ездили по внутреннему пандусу). Гараж неоднократно перестраивался. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Ныне принадлежит автопарку ФСБ.