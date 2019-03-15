2019-03-15T13:05:47+03:00
Звезды

Мать лже-дочери Осина намерена отсудить у Андрея Разина 3 миллиона рублей

Елена Скорнякова, чью дочь называли внебрачным ребенком музыканта, ответила на оскорбления продюсера «Ласкового мая» иском
Петр СИМОНОВ
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Евгений Осин и его «внебрачная дочь» Настя Годунова.Евгений Осин и его «внебрачная дочь» Настя Годунова.
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Исполнитель «Девушки в автомате» умер в октябре 2018 года. Евгений Осин страдал алкоголизмом и препятствовал всем попыткам родных и близких ему помочь. Музыкант не признавал свою пагубную зависимость, которая и подписала ему смертный приговор в 54 года. У певца осталась единственная родная дочь Агния, которая тоже хочет стать певицей. 19-летняя девушка теперь безусловно будет единственной наследницей артиста.

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Агния Осина
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Потому что «внебрачная дочь» Осина Настя Годунова - совсем ему не дочь. О том, что эта девочка существует и имеет что-то общее с музыкантом, незадолго до его смерти рассказывали на шоу, где даже брали тест ДНК на отцовство. В итоге конверт с анализом так никто и не открыл, при этом Осин заявил, что задумался над удочерением Насти Годуновой, а затем отказался от своих слов. Евгений заявлял, что ходил на передачи ради гонораров (примерно 150-300 тысяч рублей за выпуск), а то, что там говорил — неправда.

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В то время не было мобильных,фото делались на фотокамеру .
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Но мать Насти, которую так долго называли «внебрачной дочерью» Осина, продолжила ходить на телешоу и рассказывать, как музыкант воспитывал девочку и даже писал для нее песни. Осенью прошлого года артиста не стало, Настя с матерью Еленой Скорняковой были на его похоронах. А затем начались новые передачи уже о наследстве певца. Женщина заявила, что они не претендуют на имущество Евгения, их интересуют только несколько песен Осина, которые Настя исполняла.

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Спасибо за то,что ты был в моей жизни ...
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Откуда ни возьмись появился Андрей Разин, который организовал похороны музыканта и взял под свою продюсерскую и отеческую опеку Агнию Осину. Продюсер «Ласкового мая» решил сделать из 19-летней дочки певца звезду, а также позаботился о том, чтобы у Агнии не было проблем с наследством.

И не раз заявлял в прессе, что нет у Осина внебрачных детей, те, кто это заявляют — самозванцы. По его словам Елена Скорнякова была домработницей Осина и артист при жизни отрицал любовную связь с ней. Да, она, когда приходила убирать, приводила дочь домой к артисту, Настя таким образом росла на его глазах. Но не более. Разъяренный Разин не обошелся без оскорблений.

И Елена Скорнякова подала в суд на продюсера. Женщина намерена защищать свою честь и достоинство, отсудить у Разина миллионы рублей компенсации. Сам продюсер заявлял, что если делу дадут ход, он заставит Скорнякову платить ему всю жизнь. Он сомневался, что суд начнется.

В итоге суд все-так принял иск и открыл производство.

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Вчера я впервые пришла в суд , я устала от оскорблений
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- 11 марта прошло первое слушание по оскорблению меня Андреем Разиным, - сообщает Скорнякова в соцсетях. - Андрей Разин на суд не явился.

Следующее слушание назначено на 29 марта. Женщина уточнила, что именно говорил в ее адрес Разин: «Обвинил мою семью в «антисанитарии, издевательствах над человеком, пристрастии к мёртвому мясу», а также в «ношении оборванной и неопрятной одежды». И, наконец, призналась на одном из телеканалов, что Осин не - биологический отец ее дочери. Андрей Разин же предпочитает суды и информацию о них игнорировать.

Умер певец Евгений Осин.Ему было 54 года... Мы запомним его молодым и улыбчивым. Парнем, под песни которого плакали миллионы девчонок страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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