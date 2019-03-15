«Графа Лео – на сало? Да никогда!»: На Алтае появился леопардовый поросенок

В алтайском селе Залесово появился поросенок необычной леопардовой раскраски, при этом родился малыш у абсолютно белых свиней.

Как сообщают хозяева поросенка, супруги Наталья и Алексей Карамзины, были немного шокированы. Они рассказали, что помимо леопардового цвета, поросенок крупнее остальных, «с большими ушами и клыками как у кабанчика». Пара назвала новорожденного Лео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697363" frameborder="0"></iframe> Леопардовый поросёнок появился на свет в Залесовском районе.

Наталья и Алексей рассказали сайту газеты "Сельский новатор", что мама поросенка «его сразу оттолкнула, кормить отказалась, даже пыталась задавить». В итоге хозяева забрали Лео домой и теперь кормят его из бутылочки. Пустить «графа Лео на сало» они ни за что не смогут.

В Залесово появился леопардовый поросенок /Фото: «Сельский новатор»

Оказывается, что в России существует очень редкая порода свиней, на которую похож Лео. «Поросята в яблоках» появляются у розовобоких ландрасов и красных свиней породы дюрок. Таким образом в каком поколении у малыша были представителей таких пород.

Накануне в том же Алтайском крае в селе Буян Крутихинского района родился поросенок без пятачка, но с большим наростом на лбу, похожим на рог или хобот, и с одним глазом.

Кстати, в 2013 году в Экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появилось сразу сразу восемь поросят похожих на бурундуков. Сходству с грызунами они были обязаны раскраской – все они имели на спинах характерные полоски. При этом цвета шкурок были разные: у четверых из них она светло-бурая, у двоих - просто серая, а еще у двоих - ярко-рыжая. Однако прошло где-то три месяца и детский волосяной покров кабанчиков сменится на взрослый, а именно однотонно-бурый.