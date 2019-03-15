2019-03-15T13:55:50+03:00
Звезды

Богомолов публично высказался о Собчак

Режиссер не скупился на комплименты в адрес телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Константин Богомолов.Константин Богомолов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Режиссер Константин Богомолов впервые публично высказался о Ксении Собчак. Паре давно приписывают роман, но ни режиссер, ни телеведущая не комментируют статус своих отношений, подогревая к себе еще больший интерес.

Ксения Собчак исправно посещает спектакли Константина Богомолова и ездит с ним за границу. Не пропустила теледива и презентацию громкого кинопроекта Константина "Содержанки", в котором сыграла одну из ролей.

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Собчак 14 марта пришла в "Ленинград центр". Светская львица зашла в зал уже после показа картины, стараясь не привлекать к себе внимания.

Режиссер, появившийся в сопровождении бывшей жены Дарьи Мороз, наоборот, охотно раздавал интервью. "Она прекрасная актриса - органичная, естественная и легкая", - высказался в адрес Ксении режиссер. Как уточняют Дни.Ру, разговор, кроме как о творческих способностях Ксении Собчак, в другое, интересующее всех русло, не зашел.

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На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о разрыве отношений и между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом. По слухам, у телеведущей завязался роман с режиссером Константином Богомоловым. Собчак и Виторган довольно долго держали в тайне, что их брак распался. Однако 8 марта они оба подтвердили, что давно живут отдельно. Об этом знаменитости сообщили одновременно. Они сняли обручальные кольца, не выходят вместе в свет и завуалированно намекают на то, что любовь давно прошла. В январе все бурно обсуждали драку между Виторганом и Богомоловым. Муж Собчак словно ураган налетел на режиссера у "Кофемании" и решил с помощью кулаков разобраться с соперником.

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Видео драки мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова взорвало интернет, а вся история вокруг любовного треугольника побила рейтинги популярности. О романтических отношениях Собчак и Богомолова пресса начала писать еще в ноябре прошлого года. Ксения появлялась с модным режиссером на премьерах и, как утверждают очевидцы, не стесняясь целовалась в кафе (подробности).

Собчак разводится с Виторганом.После пяти лет отношений супружеская пара Собчак-Виторган решила развестись. И Ксения больше не скрывает свою новую пассию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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