Богомолов публично высказался о Собчак

Режиссер Константин Богомолов впервые публично высказался о Ксении Собчак. Паре давно приписывают роман, но ни режиссер, ни телеведущая не комментируют статус своих отношений, подогревая к себе еще больший интерес.

Ксения Собчак исправно посещает спектакли Константина Богомолова и ездит с ним за границу. Не пропустила теледива и презентацию громкого кинопроекта Константина "Содержанки", в котором сыграла одну из ролей.

konbog75 Богомолов впервые рассказал, чем его привлекла Собчак

Собчак 14 марта пришла в "Ленинград центр". Светская львица зашла в зал уже после показа картины, стараясь не привлекать к себе внимания.

Режиссер, появившийся в сопровождении бывшей жены Дарьи Мороз, наоборот, охотно раздавал интервью. "Она прекрасная актриса - органичная, естественная и легкая", - высказался в адрес Ксении режиссер. Как уточняют Дни.Ру, разговор, кроме как о творческих способностях Ксении Собчак, в другое, интересующее всех русло, не зашел.

xenia_sobchak В последнее время Ксения буквально светится от счастья

На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о разрыве отношений и между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом. По слухам, у телеведущей завязался роман с режиссером Константином Богомоловым. Собчак и Виторган довольно долго держали в тайне, что их брак распался. Однако 8 марта они оба подтвердили, что давно живут отдельно. Об этом знаменитости сообщили одновременно. Они сняли обручальные кольца, не выходят вместе в свет и завуалированно намекают на то, что любовь давно прошла. В январе все бурно обсуждали драку между Виторганом и Богомоловым. Муж Собчак словно ураган налетел на режиссера у "Кофемании" и решил с помощью кулаков разобраться с соперником.

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Видео драки мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова взорвало интернет, а вся история вокруг любовного треугольника побила рейтинги популярности. О романтических отношениях Собчак и Богомолова пресса начала писать еще в ноябре прошлого года. Ксения появлялась с модным режиссером на премьерах и, как утверждают очевидцы, не стесняясь целовалась в кафе (подробности).