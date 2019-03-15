2019-03-15T14:36:38+03:00
Спорт

Итоги жеребьевки четвертьфинала плей-офф Лиги Чемпионов 2018/2019: "Барселона" сыграет против "Манчестер Юнайтед"

Состоялась жеребьевка четвертьфинала главного европейского клубного футбольного турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лидер "Барселоны" Лионель Месси.Лидер "Барселоны" Лионель Месси.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов. Пары, которые сформировались, порадуют любителей футбола. Самый топовый поединок, который в итоге вышел из этого жребия - битва "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за выход в полуфинал ЛЧ этого сезона. А вот главное открытие сезона голландский "Аякс" будет рубиться с "Ювентусом" за выход в полуфинал турнира.

Полностью итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов таковы:

«Аякс» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые игры пройдут 9 и 10 апреля, а ответные - 16 и 17 числа. Кроме того, объявлено, что полуфиналы состоятся 30 апреля и 1 мая, а ответные встречи 7 и 8 мая.

Финал же состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
ЦБ РФ прогнозирует рост инфляции до 5,5 % в марте и апреле
Захарова: Россия выступает за продолжение диалога между США и КНДР
СК ходатайствует об аресте депутата, подозреваемого в получении взятки
Илон Маск представил новый электрокроссовер Tesla Model Y
Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в "Евровидении-2019"
Вице-премьер РФ: россиянам нет дела до новых санкций ЕС
Япония попросила Китай объяснить рост оборонных расходов
"Нечеловеческий поступок". Заместитель главы Совета муфтиев России прокомментировал трагедию в Крайстчерче
Кремль прокомментировал возможную передачу РПЦ музея Рублева
Китай всегда будет поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова
Захарова назвала безответственными планы США по милитаризации космоса
В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA
Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу