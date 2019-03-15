Итоги жеребьевки четвертьфинала плей-офф Лиги Чемпионов 2018/2019: "Барселона" сыграет против "Манчестер Юнайтед"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов. Пары, которые сформировались, порадуют любителей футбола. Самый топовый поединок, который в итоге вышел из этого жребия - битва "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за выход в полуфинал ЛЧ этого сезона. А вот главное открытие сезона голландский "Аякс" будет рубиться с "Ювентусом" за выход в полуфинал турнира.

Полностью итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов таковы:

«Аякс» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые игры пройдут 9 и 10 апреля, а ответные - 16 и 17 числа. Кроме того, объявлено, что полуфиналы состоятся 30 апреля и 1 мая, а ответные встречи 7 и 8 мая.

Финал же состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".