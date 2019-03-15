В Москве откроют почти 3000 летних веранд

Сезон летних кафе в столице начнется с 1 апреля. Уютные веранды со столиками и зонтиками планируют открыть почти 3000 рестораторов. Уже с 15 марта они вправе приступить к монтажу летних веранд.

- С середины марта на улицах начнут появляться атрибуты сезонных заведений для любителей перекусить на свежем воздухе - столы, стульчики, зонты, - сказал Владислав Овчинский, начальник Госинспекции по недвижимости.

Летние веранды в этом сезоне появятся на центральных улицах города, в столичных парках, а также в открывшемся фудмолле «Депо. Москва» на Лесной улице.

Время работы

Летние веранды размещаются только на весенне-летний период с 1 апреля по 1 ноября. После площадки подлежат обязательному демонтажу. Как правило, они не должны работать в период с 23.00 до 7.00, чтобы не нарушать отдых людей в ближайших домах.

Можно ли покурить на летней веранде?

- Запрещается, если площадка расположена на искусственно возведенном настиле или оснащена навесом. Также нельзя курить на веранде, которая огорожена (даже в декоративных целях), - говорят в столичном Роспотребадзоре.

Какие требования должны соблюдать:

— емкости с растениями должны быть устойчивыми (учитывая сильные ветра), небьющимися, и без сливных дырок;

— для безопасности должно быть ограждение по всему периметру веранды;

— оформление должно быть в стиле зданий, к которым они примыкают;

— высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания.

КСТАТИ

Как открыть летнюю веранду?

- Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в Схему размещения. Все внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках «Государственной услуги» и не являются обременительными для рестораторов, - рассказал Владислав Овчинский, начальник Госинспекции по недвижимости.

При выявлении незаконных летних кафе, либо объектов, размещенных с нарушениями, рестораторов будут штрафовать на суммы около 300 тысяч рублей.