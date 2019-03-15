Итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы 2018/2019: испанские обидчики "Зенита" и "Краснодара" сыграют между собой

В швейцарском Ньоне в пятницу, 15 марта, прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы сезона 2018/2019. До этой стадии турнира не смогли дойти два последних представителя России - "Зенит" и "Краснодар". Они уступили по сумме двух игр в 1/8 финала испанцам - "Вильярреалу" и "Валенсии".

И что самое интересное - именно обидчики двух российских клубов сыграют между собой в четвертьфинале Лиги Европы нынешнего сезона.

Полностью состав пар плей-офф Лиги Европы выглядит так:

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия)

Первые игры в этих парах пройдут 11 апреля, ответные - спустя семь дней.

Полуфинальные встречи этого турнира пройдут 2 и 9 мая. Ну а решающий поединок состоится 29 мая. В 2019 году финал Лиги Европы принимает Баку. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе.