Матч «Спартак» - «Зенит»: инструкция по эксплуатации

В воскресение в Российской Премьер-лиге играет один из главных матчей сезона. Московский «Спартак» принимает питерский «Зенит». Это все равно что «Реал» - «Барселона» в Испании, «Ювентус» - «Рома» в Италии или «МЮ» - «Ливерпуль» в Англии. И если вы не самый большой футбольный фанат, но все равно не хотите остаться в стороне, вот несколько советов где и как пережить «русское футбольное класико».

1. Где смотреть? В интернете на канале Z+

На стадион «Спартак» в Тушине вы, скорее всего, опоздали: за приемлемые деньги билетов нет. По общедоступному каналу «Матч!» эту игру не показывают. Так что у вас два пути: либо покупать подписку на канал «Матч-премьер», либо искать бесплатную трансляцию в интернете. А она там есть, причем легальная. «Зенит» накануне топ-игры открыл собственный телеканал Z+. Там будут транслироваться все матчи питерской команды, а к самому футболу прилагается обсуждения в студии, расположенной на «Зенит-арене». Перед матчем со «Спартаком» в нее приглашены шоумен Сергей Шунров и дизайнер Артемий Лебедев. По идее они должны устроить первую часть «Битвы двух столиц», и она должна быть жаркой.

2. Как сделать больно «Зениту»? Свистеть Дзюбе

Если вы более за «Спартак», то вы должны искренне ненавидеть Артему Дзюбу - воспитанника московского клуба, перешедшего в «Зенит». Форварду вспоминают его слова, брошенные в адрес родной команды: «не забуду, не прощу», а так же несколько мутных историй - якобы Артема подозревали в воровстве в раздевалках. Главное тут не переусердствовать: Дзюба на свист любит отвечать голами.

3. Как сделать больно «Спартаку»? Вспомнить Карреру

Тут в принципе фанаты «Спартака» справляются сами. На трибунах продолжается «гражданская война»: часть болельщиков выступает против руководства и некоторых игроков, таких как Глушаков, Комбаров и Ребров. Другие сектора поддерживает клуб. Иногда на спартаковских трибунах вспыхивают драки между своими же. В этой ситуации можно поддеть экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. Его любят почти все фанаты «Спартака», а итальянец как раз сейчас находится в Москве и приглашен на эту игру на стадион. Теперь все гадают : придет? Нет? Но если Каррера примет приглашение в VIP-ложу, его могут тут же назначить предателем наиболее радикально настроенные болельщики.

4. Чьи шансы все-таки выше? «Зенита», но ненамного

По оценкам букмекеров небольшое преимущество у «Зенита». В пользу Питера ослабленный состав соперника: за «Спартак» из-за перебора желтых карточек не сыграют основной бомбардир Зе Луиш и полузащитник Гулиев, и это большие потери. В пользу же москвичей - свой стадион, и большее время на отдых, ведь команда Кононова готовилась у себя на базе, пока «Зенит» летал в Испанию, пусть и не выпускал там Дзюбу и некоторых других лидеров.

5. Как пережить этот день, если вам футбол не нужен?

Помнить, что матч состоится в воскресение в 19:00 на стадионе «Спартак» в Тушине. Это значит, что уже за пару-тройку часов вам надо обходить стороной метро «Спартак», и быть осторожным в районе близлежащих станций фиолетовой линии. Имеет смысл не одевать подчеркнуто красно-белые или сине-бело-голые цвета: фанаты обычно не цепляются к мирным жителям, но дураков хватает везде, лучше не провоцировать. И если вы видите, что мимо куда-то несется толпа молодых людей с закрытыми шарфами лицами, лучше отойти в сторону и не проявлять лишнего любопытства. Возможно, это та самая «стрелка», которую активные фанаты назначают враждующим группировкам, чтобы провести свой «третий тайм».