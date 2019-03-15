Евросоюз объявил о санкциях в отношении восьми россиян

В список попали:

- командующий войсками Южного военного округа (в него входят Крым и Севастополь) Александр Дворников;

- глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич;

- его заместитель Андрей Шеин;

- начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин;

- начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексей Шатохин;

- командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков;

- командир корабля «Дон» Алексей Саляев;

- командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

В Евросовете привычно объяснили свой очередной дискриминационный шаг "ответными мерами на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море и на нарушения международного права со стороны России, безосновательно применившей военную силу".

Санкции подразумевают запрет на поездки в государства-члены ЕС и замораживание зарубежных активов. Кроме того предприятиям стран Евросоюза запрещено предоставлять средства физическим и юридическим лицам, внесенным в перечень.

В настоящее время меры действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц, их срок продлен до 15 сентября 2019 года.

Напомним, что 25 ноября 2018 года два украинских военных судна без разрешения вошли в территориальные воды России у побережья Крыма и, нарушая общепринятые правила судоходства, попытались прорваться через Керченский пролив из Черного моря в Азовское. После неоднократных предупреждение российские корабли береговой охраны заблокировали нарушителей, арестовав экипажи и конфисковав находившиеся на борту оружие и документы.

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