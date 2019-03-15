Финансовый омбудсмен Медведев об "адских валютных санкциях" США: Не пойдут они на крайние меры - побоятся, что мы озвереем

Крупнейшие банки России вместе с ЦБ и Минфином разработали пошаговый план на случай введения Западом «адских валютных санкций». Такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве.

Если один или несколько российских банков окажутся отрезанными от валютных операций, у них уже имеются валютные корреспондентские счета в ряде иностранных, включая Citibank и JPMorgan, и долларовые сделки можно будет проводить там. Кроме того, подготовлена сеть подставных банков, через которые ЦБ сможет передавать валюту попавшим под санкции финансистам. А банки, отключенные от системы SWIFT, смогут перейти на систему обмена финансовыми сообщениями Банка России.

О том, насколько эффективен подобный план, если он существует, «КП» рассказал финансовый омбудсмен России Павел Медведев:

«Я часто слышал шапкозакидательские заявления, что мы обойдемся без SWIFT. Но это означает — обойтись без всей международной торговли вообще. А мы едим за счет нефти и газа, и если перестанем их продавать, то первое время, пока мы не наладим натуральное хозяйство, есть будет нечего. Без SWIFT ничего не продашь. Банки, попавшие под запрет на валютные операции, не смогут даже $10 получить или перевести. Объясняю, как все работает. У вас счет в «Сбербанке», а у меня в ВТБ, и вы хотите перечислить мне $10. Эти деньги из «Сбербанка» идут на американский коррсчет, оттуда — в ФРС США и только через них - до ВТБ. И если ФРС запретила какой-то наш банк, то он денег не получит и деньги от него до адресата не дойдут. Если валютные операции запрещены всем российским банкам — вся наша экономика разрушается. Американцы могут уничтожить нашу экономику за 10 минут, и никакого финансового противоядия не существует.

Но я не очень верю, что американцы пойдут на такие меры. Потому что мы от таких мер озвереем, а они ужасно боятся, что мы озвереем. Я уже не говорю о том, что Европа начнет щелкать зубами, когда газовая труба окажется пустой».

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