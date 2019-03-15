В Австралии в грядущие выходные стартует новый сезон «Формулы»-1. Они и определит, есть ли будущее у российского гонщика Даниила Квята в «Королевских гонках». Полтора года назад его вытолкали из «Формулы», посчитав неперспективным. Но Квят начал все сначала, сменил менеджера, став подопечным Николя Тодта (сына президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта), и получил второй шанс - контракт с «Toro Rosso». Отступать некуда, еще одной возможности не будет, надо все доказывать с первой же гонки в Австралии 17 марта.

А тем временем стали известным неофициальные контракты пилотов Формулы-1. Их опубликовали один из самых авторитетных журналистов автоспорта Дитер Ренкен. По финансовым показателям лидирует действующий чемпион мира Льюис Хемилтон - его контракт оценивается в 35 млн. долларов. Зарплата Квята 15 раз ниже - 2 млн.

Зарплаты гонщиков Формулы-1.

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