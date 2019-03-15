В Подмосковье у здания детского сада камень упал на голову шестилетней девочки

Жуткий случай произошел 6 марта у входа в детский сад "Семицветик", расположенный на первом этаже десятиэтажного жилого дома в подмосковном городе Долгопрудный. В тот день шестилетняя Василиса вместе с мамой пришла на праздник по случаю Масленицы. В планах было поедание блинов и традиционные русские забавы.

Но вместо веселья девочка попала в больницу. В разгар праздника на глазах десятков людей с фасада здания отлетел камень, который упал прямо на голову Василисы. Жуткие кадры сняла камера видеонаблюдения. Удар был такой силы, что с головы ребенка слетел капюшон и шапка.

- Я увидела, что у дочки из головы идет кровь, а в волосах рваная глубокая рана, длиной более 5 сантиметров. Я сразу же попросила сотрудников детского сада вызвать скорую помощь. Первая мысль была, что упала сосулька с крыши. Но на тротуаре вокруг дочери не было ни снега, ни сосулек, валялись только битые куски плитки с острыми краями. Посмотрев на здание, я увидела разрушенный фасад, - рассказала "Комсомолке" Татьяна Подгорнова, мама девочки.

Малышка чудом выжила и идет на поправкуФото: ВКонтакте

Малышку доставили в ближайшую больницу и сделали рентген. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Василису отпустили на лечение домой. Сейчас девочке лучше, рана на голове почти зажила, но девочка боится подходить к зданию детского садика.

- Мы уже написали заявление в полицию, обратимся во все инстанции контролирующие эксплуатацию дома. Требуем лишить лицензии управляющую компанию и привлечь к ответственности должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию дома , - рассказала мама девочки.

Пока официальные ответы родители Василисы не получили. Тем временем управляющая компания на днях начала ремонт фасада. Будут ли виновные установлены и наказаны, пока не ясно.