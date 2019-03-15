2019-03-15T16:41:50+03:00
Общество

Лидеры России предлагают нестандартные и перспективные управленческие решения

В третий день финала конкурса «Лидеры России» участники решают практические задачи из реальной жизни, сферы государственного управления и бизнеса
Михаил ГОРШКОВ
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3294 полуфиналиста претендовали на участие в финале конкурса управленцев, который проходит в эти дни в Сочи. Но прошел сквозь сито жесткого отбора только один из десяти. Это не только высокообразованные и успешные люди, но и имеющие богатый опыт практической работы профессионалы.

Впрочем, для полуфиналистов, как и остальных участников «Лидеров России», это не поражение. Они востребованы, о чем свидетельствует растущий интерес к их компетенциям со стороны руководства регионов и крупного бизнеса. Процесс переговоров уже переходит в практическую фазу.

Например, финалист конкурса Роман Беагон возглавил управление культуры Нижнего Новгорода. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров планирует взять в свою команду нескольких участников. Кстати, его коллега Дмитрий Артюхов именно после успешного выступления на первом конкурсе возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. И теперь он сам использует кадровую базу «Лидеров» при формировании командной стратегии. Например. Он назначил директором регионального департамента госзаказа полуфиналиста конкурса «Лидеры России» Олега Клочкова. Причем, назначение состоялось не «по знакомству», а в результате объективной оценки компетенций кандидатов в ходе кадрового отбора.

Для одних участников конкурс – возможность карьерной и профессиональной реализации. Для других – своего рода «перезагрузка», встряска, импульс к развитию.

- Я давно уже генеральный директор, но конкурс мне интересен тем, что здесь прекрасные спикеры, которые дают позитивный заряд. Плюс обучение. Если его грамотно применить на практике, будешь развиваться сам и развивать своих людей. В этом смысле мы должны ускоряться: как прогнозируют, в ближайшие 10 лет мир изменится гораздо сильнее, чем за предыдущие 50, - поделился мнением финалист конкурса, генеральный директор «АтомЭнергоСбыта» Петр Конюшенко, - Сегодня мы решали практическую задачу из жизни. Это было сложное, неожиданное, интересное задание, на решение которого требуется больше отведенного нам часа и которое требует гораздо большего круга людей. Задача требовала как взгляда снизу – со стороны людей, так и взгляда сверху – со стороны государства. Каждый из нас высказал свое мнение, после чего коллективно выбрали наиболее интересные идеи.

Прикладной характер заданий – это особенность второго конкурса управленцев.

- Как оказывать социальные услуги – один из главных наших вопросов, - сказал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, - За час конкурсанты накидали очень много интересных идей, которые мы у себя обязательно будем детальнее обсуждать. Идеи лидеров России очень созвучны нашим идеям о развитии социальной платформы «Почты России». Я бы хотел отдельно пообщаться с несколькими лидерами для того, чтобы, возможно, привлечь их к сотрудничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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