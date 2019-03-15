2019-03-15T18:10:19+03:00
Политика

"Крым выбрал свое будущее и движется вперед": французский политик поздравил крымчан по-русски

В Симферополе прошел митинг в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мариани поздравил на митинге крымчан на вполне хорошем русском языке. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССМариани поздравил на митинге крымчан на вполне хорошем русском языке. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Изменить размер текста:

Утром 15 марта в Симферополе стартовали торжества в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. В шествии и праздничном митинге участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин с делегацией депутатов, а также французские политики, которые первыми прорвали политизоляцию полуострова в 2015 году. Некоторые из них потом потеряли мандаты, некоторые, как глава делегации Тьерри Мариани, ждут в мае избрания в Европарламент, но визиты в Крым тем не менее продолжают. Именно Мариани и поздравил на митинге крымчан на вполне хорошем русском языке.

- Хотел бы поприветствовать народ Крыма, который пять лет назад взял свою судьбу в свои руки. В результате рефендума вы приняли решение о том, какое будет ваше будущее, вы выбрали свою судьбу и выбрали вернуться в родную гавань, - отметил он. - Благодаря нашему другу Леониду Слуцкому (главе Комитета Госдумы по международным делам. - Ред.) мы стали первой иностранной делегацией, которая приехала в Крым. Иногда бывает так, что народы понимают друга друга быстрее, чем правительства. Тогда мы своими глазами увидели насколько вы рады вернуться в Россию. Потому что Крым - это Россия! Сегодня мы видим, как изменился регион. Мы видим, что Крым движется вперед. Мы очень рады за вас и желаем жителям процветания и мира.

Напомним, ранее на встрече с крымскими властями гости обсуждали, как привлечь на полуостров французского туриста. В планах - организовать встречу французских и крымских туроператоров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вячеслав Володин: «Украина должна выплатить компенсации Крыму за 25 лет!»

В пятницу в Симферополе прошло праздничное шествие по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На улицы города вышли 7 тысяч человек. Для участия в шествии из Москвы прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения Ольга Васильева и Вероника Скворцова. К делегации также присоединились 11 парламентариев из Франции (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Крым стал непотопляемым авианосцем России

Спецкор «КП» Александр Коц спустя пять лет после возвращения полуострова в Россию убедился в его неприступности (подробности)

Крымчане о возвращении Крыма в состав России: «Ни о чем не жалеем. И все было не зря»

Спецкор «КП» Александр Коц поговорил с людьми, которые пять лет назад были движущей силой «крымской весны» (подробности).

ЕЩЕ

Самые заметные достижения референдума: Три стройки, которые навсегда изменили Крым

В преддверии пятой годовщины Крымской весны "Комсомолка" вспомнила наиболее заметные объекты, которые появились на полуострове после воссоединения с Россией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Жители курильского острова Шикотан: «Мы отрезаны от мира по два месяца в году. Расскажите в Москве про нас!»
Наш специальный корреспондент Дарья Асламова побывала на территориях, которые Токио считает спорными, и узнала, почему некоторые местные давно ждут прихода японцев. Часть 4
Новости 24
США ужесточили антироссийские санкции по Украине
Порошенко оговорился и поддержал врагов страны
Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым
МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страны
Мединский: для создания российского аналога Netflix необходимо победить пиратство
В МИД РФ назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию
Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине
Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом построения карьеры
Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем
Уволен управленец «Единой России», назвавший первых переселенцев в Калининград «мародерами»
МИД Турции сообщил о переносе визита Лаврова в Анталью
МИД РФ: по «Северному потоку – 2» ЕС должен действовать исходя из собственных интересов
СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве
США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков
Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа