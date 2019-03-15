"Крым выбрал свое будущее и движется вперед": французский политик поздравил крымчан по-русски

Утром 15 марта в Симферополе стартовали торжества в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. В шествии и праздничном митинге участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин с делегацией депутатов, а также французские политики, которые первыми прорвали политизоляцию полуострова в 2015 году. Некоторые из них потом потеряли мандаты, некоторые, как глава делегации Тьерри Мариани, ждут в мае избрания в Европарламент, но визиты в Крым тем не менее продолжают. Именно Мариани и поздравил на митинге крымчан на вполне хорошем русском языке.

- Хотел бы поприветствовать народ Крыма, который пять лет назад взял свою судьбу в свои руки. В результате рефендума вы приняли решение о том, какое будет ваше будущее, вы выбрали свою судьбу и выбрали вернуться в родную гавань, - отметил он. - Благодаря нашему другу Леониду Слуцкому (главе Комитета Госдумы по международным делам. - Ред.) мы стали первой иностранной делегацией, которая приехала в Крым. Иногда бывает так, что народы понимают друга друга быстрее, чем правительства. Тогда мы своими глазами увидели насколько вы рады вернуться в Россию. Потому что Крым - это Россия! Сегодня мы видим, как изменился регион. Мы видим, что Крым движется вперед. Мы очень рады за вас и желаем жителям процветания и мира.

Напомним, ранее на встрече с крымскими властями гости обсуждали, как привлечь на полуостров французского туриста. В планах - организовать встречу французских и крымских туроператоров.

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