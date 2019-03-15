2019-03-15T20:02:54+03:00
Общество

Владимир Колокольцев посетил Медвежьегорский район Карелии

Глава МВД России обратил внимание руководящего состава республиканской полиции на необходимость повышения уровня раскрываемости преступлений и противодействия коррупции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев посетил Медвежьегорский район КарелииВладимир Колокольцев посетил Медвежьегорский район Карелии
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Министр МВД России Владимир Колокольцев в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия ознакомился с ходом реконструкции объектов регионального МВД.

Петрозаводске Глава ведомства осмотрел здание Экспертно-криминалистического центра, капитальный ремонт которого должен закончиться в 2020 году. Карельская полиция получит возможность проводить сложные, комплексные экспертизы, в том числе ДНК-исследования, что существенно повысит результативность работы по расследованию преступлений. Затем Министр посетил Отдел МВД России по Медвежьегорскому району, где также завершается ремонт. Теперь для удобства граждан практически все подразделения районной полиции будут сосредоточены в одном здании", - сообщила подробности визита министра официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр провел совещание с руководящим составом республиканского МВД, где обратил внимание подчиненных на необходимость повышения уровня раскрываемости преступлений, противодействия коррупции, борьбы с наркобизнесом и предоставления государственных услуг населению в сфере миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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