«Я был в тебя влюблен»: После смерти Юли Началовой Борис Корчевников признался в своих чувствах к ней

Друзья и коллеги Юлии Началовой по шоу-бизнесу скорбят о ней и выражают соболезнования родным певицы. Трогательный пост опубликовал в Инстаграме телеведущий Бория Корчевников. Не так давно Юля стала героиней его программы «Судьба человека», где в откровенной беседе поделилась с ним своими мыслями и чувствами. Теперь, после ухода артистки, Корчевников открыл секрет, который хранил много лет: он был влюблен в Юлю. Как и тысячи поклонников юной звездочки, спевшей когда-то трогательную песню «Герой не моего романа», он был покорен красотой Юли и ее непосредственностью.

- Я, конечно, был в тебя влюблен. С самого детства. Сколько знаю тебя, - написал Корчевников на своей страничке. - Мы почти ровесники. И детская передача, что я вел, сводила с тобой - то на первых дискотеках, что выпало открывать нашему поколению, то на концертах, то в студиях. Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой то сказки, красивой, как феи в маминых книгах. И такой же нежной, так нерисованно ранимой.

По мнению телеведущего, Юля всегда отличалась от других звезд: в циничном мире шоу-бизнеса ей удавалось оставаться милой, доброй и открытой к людям.

- В твоих глазах жило какое то детское ко всему доверие. Жило даже тогда, когда ты была уже на глянцевых вершинах, а значит искушенная, много раз преданная, уже пожившая, поработавшая. И все равно это доверие жило в тебе, - пишет Борис.

b.korchevnikov Я, конечно, был в тебя влюблен. С самого детства. Сколько знаю тебя.

Во время съемок программы «Судьба человека» Корчевников обратил внимание на руки Началовой – ее пальцы были изуродованы подагрой. Певица стеснялась своих рук и во время выступлений обычно прятала большие шишки на пальцах под перчатками. Борис называет их «следами борьбы за жизнь».

- Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу - хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь. И снова это доверие - даже тогда - в глазах, - написал телеведущий.

Во время интервью с Корчевниковым на съемках программы "Судьба человека" в августе 2018 года Юлия Началова вспомнила, как едва не умерла из-за резкого похудения. Певица вышла замуж рано, в 19 лет – на этом настояли ее родители, которые считали, что просто жить вместе неприлично. Первым мужем юной звезды стал молодой певец Дмитрий Ланской. Не без его влияния Юля решила, что ей нужно срочно худеть. Певица призналась, что в тот период довела себя до анорексии: сначала она ела только яблоки и салатные листья, потом пила только воду, но вскоре измученный организм перестал принимать и жидкость. За месяц Началова похудела на 25 килограммов и едва не умерла.

Как и тысячи поклонников, Борис Корчевников в юности был влюблен в голубоглазую красавицу.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Впрочем, мужу изменения в ней нравились – именно поэтому певица и продолжала голодать. Ее вес упал до 42 килограммов, Юля не осознавала, что выглядит болезненно, и что ей пора остановиться. Родители певицы пришли в ужас и буквально заставили ее обратиться к специалистам. По словам Юли, ее отрезвили слова врача: «Понятно, что детей здесь уже не будет». Началова всегда мечтала стать матерью, поэтому пообещала себе, что больше не будет худеть. Вскоре певица рассталась с первым мужем.

В 2006 году Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина.

- Женя был судьбоносным человеком в моей жизни, - призналась Началова Борису Корчевникову. – Я не представляю себе другого отца для моей дочки Веры.

Супруги развелись в 2011 году. По словам артистки, их отношения убили рабочие графики и расстояния: Началова три с половиной года прожила в Лос-Анджелесе, где записывала новый альбом.