Как вернуть деньги за товар, купленный в интернете: 5 типичных ситуаций

Роскачество совместно с Group-IB, международной компанией, специализирующейся на предотвращении кибератак, разобрало несколько типичных ситуаций, в которые можем попасть мы с вами при покупке товаров через интернет. Особенно бдительными нужно быть при посещении сайтов, которые требуют ввода персональных данных (ФИО, номер телефона, email, данные банковских карт и прочее).

Ситуация 1: Привезли некачественный товар — одежду или обувь с недостатками.

Шаг 1. Сфотографировать недостатки.

Шаг 2. НЕ подписывать никакие документы о приемке товара.

Шаг 3. Связаться с продавцом и сообщить о выявленных недостатках с намерением вернуть товар и требованием о возврате денежных средств.

Шаг 4. Если продавец не идет на контакт, необходимо направить претензию в адрес продавца.

Претензия будет носить досудебный характер урегулирования спора. Рекомендуется приложить к претензии копии документов, подтверждающих приобретение и оплату товара. Претензию необходимо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы подтвердить соблюдения претензионного порядка в суде.

Шаг 5. Если продавец не идет на переговоры – обратиться в суд.

Потребитель составляет иск в соответствии со ст. 131 ГПК РФ, со ссылкой на нормы Закона о защите прав потребителей и Гражданский кодекс РФ. Так, в случае продажи потребителю некачественного товара, он вправе отказаться от сделки и потребовать возврата уплаченных денежных средств, и возмещения убытков, причиненных вследствие продажи некачественного товара. К исковому заявлению нужно приложить квитанцию о направлении продавцу претензии, а также акт о недостатках и скриншоты с информацией о заказе и данными о продавце.

Если недостатки выявлены уже после приемки товара:

Шаг 1. Убедиться, что не истек гарантийный срок на товар, а при его отсутствии – не прошло более двух лет со дня получения товара. Нужно доказать, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Шаг 2. Связаться с продавцом с требованием вернуть деньги с условием возврата некачественного товара (подтвердить факт возврата товара/денег можно путем составления соответствующего акта о возврате).

Шаг 3. В случае отказа продавца от возврата уплаченных денежных средств – направить претензию с указанием способа оплаты, выявленных недостатков, времени и обстоятельств их обнаружения, заявления об отказе от договора купли-продажи и требования о возврате уплаченной за товар суммы.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и вернуть деньги в течение 10 дней. Он также не вправе удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или его частичного использования, потери им товарного вида или подобных обстоятельств (п. 5 ст. 503 ГК РФ; п. 27 Правил N 55).

Шаг 4. При отказе продавца разрешить вопрос в добровольном порядке или при обнаружении сомнительных результатов экспертизы, нужно обращаться в суд.

Ситуация 2: Как вернуть деньги за бракованный смартфон либо обменять его на исправный

После приобретения более сложного и крупногабаритного устройства недостатки чаще всего всплывают уже в процессе эксплуатации. В отношении технически сложного товара (часы, телефон, телевизор, фотокамера, холодильник и т.д.) потребитель вправе отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы, если обнаружил недостатки. Также есть возможность предъявить требование о замене на товар этой же марки или на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней со дня передачи некачественного товара.

Если прошло более 15 дней, а гарантийный срок по договору составляет менее двух лет, нужно заявить претензию продавцу, но в пределах двух лет. Существенный момент: в этом случае предстоит доказать, что недостаток товара возник еще до того, как он был ей передан. Как правило, в качестве доказательства используется заключение, составленное экспертом - придется обратиться за экспертизой.

ВАЖНО

Что делать, если продавец требует, чтобы покупатель выплатил ему комиссию за возврат смартфона ненадлежащего качества (упаковка вскрыта, пленка с телефона снята)?

Продавец не имеет права требовать уплаты комиссии за возврат товара ненадлежащего качества. При возврате покупателю денежных средств продавец не вправе удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или его частичного использования, потери им товарного вида или подобных обстоятельств (п. 5 ст. 503 ГК РФ; п. 27 Правил N 55).

Даже если товар доставлялся курьерской службой, то при отказе получателя от товара, его возврат продавцу оплачивает сам продавец, который, в свою очередь, является заказчиком по договору с курьерской службой.

Также вы можете обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение прав потребителя со стороны продавца, которая может послужить основанием для проведения внеплановой проверки, а также контрольной закупки соответствующих товаров. Такое обращение может явиться в том числе поводом к возбуждению Роспотребнадзором дела об административном правонарушении (ст. 14.7, 14.8 КоАП РФ)

Ситуация 3: Покупка оплачена, но товар не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

Составляете и направляете продавцу претензию с указанием даты заказа товара, способа оплаты, согласованную дату доставки, а еще - требование о возврате уплаченных средств и расчет неустойки на дату направления претензии.

Потребитель по своему выбору вправе потребовать:

• передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

• возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков. В случае нарушения установленного срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю, продавец уплачивает неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки.

Данные действия также можно квалифицировать как мошенничество, а именно - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). По факту мошенничества необходимо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел РФ с заявлением о совершении преступления в соответствии со ст. 159 УК РФ, ст. 141 УПК РФ. В рамках рассмотрения заявления будет проведена проверка сообщения о преступлении, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ситуация 4: Товар оплачен, но продавец постоянно переносит сроки доставки.

От непунктуального продавца вы вправе потребовать в форме письменной претензии либо передачи оплаченного товара в установленный им новый срок, либо возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. В обоих случаях Юлия вправе потребовать от продавца неустойку за несоблюдение сроков передачи товара.

Ситуация 5: С карты списались деньги, но вы ничего не покупали. Как их вернуть?

Основная обязанность банка - информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием электронных средств платежа. Если у вас внезапно списались деньги, направляйте уведомление оператору незамедлительно, но не позднее двух дней после списания средств.

После получения банком уведомления клиента, он обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без его согласия (в соответствии с частью 11 статьи ст. 9 Закона о НПС).

Пошаговые действия:

Шаг 1. Безотлагательно сообщить банку о совершении несанкционированных операций по счету. Также рекомендуется заблокировать карту, чтобы избежать повторения несанкционированных операций.

Шаг 2. Обратиться в ближайшее отделение банка с заявлением о несогласии с произведенными операциями. При положительном решении деньги будут возвращены на счет, указанный в заявлении. В случае отрицательного решения банк должен предоставить обоснование.

Если денежные средства были списаны со счета без согласия потребителя по вине банка, он вправе обратиться в суд с требованием о выплате процентов за неправомерное удержание денежных средств (п. 1 ст. 11, ст. ст. 395, 856 ГК РФ).

Если имеются подозрения в совершении противоправных операций со счетом, в частности кражи с него денежных средств, следует обратиться правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 / 159.6 УК РФ).

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

- Важное правило: оплачивать любые покупки в интернете необходимо только через проверенную платежную систему. Также очень важно убедиться, что платежная система на сайте является оригинальной (не поддельной копией). Обязательно необходимо сохранить информацию о факте оплаты (уведомление на почту, скриншот и иные способы), - говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретайте товары только в официальных Интернет-магазинах, — напоминает Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. — Проверяйте даты создания сайтов, где вы планируете совершить покупку, и название сайта в адресной строке. Не переходите по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам или лотереям. Всегда не лишним будет изучить пользовательское соглашение. В нем могут быть описаны такие условия, как: порядок передачи товара покупателю, момент возникновения права собственности на товар и прочее.