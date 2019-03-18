Евгений Черных: «На таблетки надейся, но сам не плошай!»

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 3

ЧАСТЬ 4

ЧАСТЬ 5

На это ушло полтора месяца. Конкретно моя борьба с лишним весом на омолаживающей низкоуглеводной диете выглядит так. Первая неделя – 4 кг долой, вторая – 2, третья – 0.8, четвертая – 1, пятая -1.5, шестая – 0.9. Итого – 10.2 кило.

Напомню, эксперимент идет под строгим контролем директора Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ, доктора медицинских наук Филиппа Копылова.

Мы с профессором договорились: первые итоги подводим, когда я сброшу 10 кг. Наконец этот момент настал.

ОЖИРЕНИЕ УШЛО

Что я имел на старте в начале февраля? 97 килограммов при росте 175 см. Индекс массы тела (ИМТ)- 31.7 Ожирение 1-й степени. Талия – 105 см. Оптимальная для мужчин – меньше 94 см.

Это ожирение, плюс повышенные глюкоза и давление были главными рисками для моего здоровья, определил тогда Филипп Юрьевич по первичным анализам.

И вот новые анализы, обследования.

Вес 86.8. Согласно научному ИМТ (28.3) ожирение ушло, остался просто избыточный вес. Талия – 93 см, верхняя граница нормы. Это радует. Но резервы для похудения еще большие. Биоимпедансометрия - оценка состава тела на специальном аппарате показала аж 21.3 кг жировой ткани. На 5 кило выше верхней границы нормы. Есть также излишек воды в организме (1.7 литра), тощей массы (2.3 кг), скелетной маскулатуры (2 кг). Зато индекс висцерального жира, самого опасного для здоровья, накапливающегося на поясе – 9 (верхняя граница нормы). Недаром и талия в норме.

Извиняюсь, что утомляю вас этими скучными цифрами, индексами. Делаю это сознательно. Чтобы наглядно показать – моя борьба с лишним весом – не личная самодеятельность журналиста. Все идет строго по современным нормам медицинской науки.

По итогам биоимпедансометрии врач-диетолог Института персонализированной медицины Наталья Пугачева выдала мне заключение: окончательная цель - масса тела 76 кг (ИМТ 25) с количеством жировой ткани 12 кг.

Обрадовал и анализ крови. Главная моя проблема здесь была – повышенный уровень глюкозы натощак – 7.1. Что давало право говорить о диагнозе «сахарный диабет», напугал в январе доктор Копылов. В прошлые годы о грозящем диабете предупреждал и эндокринолог в родной поликлинике. Это очень опасная болезнь, с каждым годом поражающая все больше и больше людей на планете.

Сейчас мой утренний «сахар» - 5.9 единиц. Верхняя граница нормы. Угроза диабета уходит. Триглицериды упали с 1.45 до 0.8. Общий холестерин с 5.23 до 4.12. Особое внимание профессор Копылов обратил на то, что ЛПНП (липопротеиды низкой плотности, в обиходе - «плохой холестерин») снизились с 3.03 до 2.31.

ПРОЩАЮСЬ С ГИПЕРТОНИЕЙ

Суточный мониторинг давления, работы сердца тоже оказался хорошим. Доктор подчеркнул фразу в протоколе: «Данных за гипертензию нет.» В переводе с медицинского на простой русский – избавился от повышенного давления (гипертонии). Это порадовало больше всего, признаюсь. По последним рекомендациям медиков давление должно быть не выше 130/80 мм рт. ст. до 65 лет и не выше 140/80 после 65.

У меня периодически верхнее зашкаливало за 160, особенно после напряженной работы за компьютером. Однажды подпрыгнуло до 200.

Сколько ж разных таблеток от давления было выпито за последние годы. Несколько «скорых» приезжало …

Среднесуточное давление, показал мониторинг, теперь 125/78. Выше 140 верхнее давление не прыгает. По утрам и вовсе 110/70. Таблетки можно не пить, обрадовал Филипп Юрьевич.

С этими таблетками, кстати, я уже попадал в засаду. Несколько лет по предписанию терапевта регулярно принимал «Валз» или «Валз Н». И вдруг минувшим летом он пропал в аптеках. Оказывается, в популярном лекарстве от гипертонии нашли ядовитое вещество, способное вызывать рак. Примесь N-нитрозодиметиламина - один из продуктов трансформации ракетного топлива. При длительном применении вещество способно провоцировать онкологические заболевания. Нитрозодиметиламин также негативно сказывается на печени, он крайне токсичен. Европейское агентство по лекарственным средствам, а следом и наш Росздравнадзор стали отзывать миллионы упаковок опасных таблеток из продажи. Вот их список: «Валз» и «Валз Н» (Болгария), «Валсартан Зентива» (Чехия), «Валсартан-СЗ» (Россия), «Нортиван» (Польша), «Валсартан» (Россия). Они содержат вещество валсартан с примесью компонента ракетного топлива, произведенный на одном из китайских заводов.

Терапевт прописал мне тогда другие лекарства от гипертонии.

А недавно появилось сообщение, что в Америке обнаружили канцероген в таблетках от давления, содержащих "Лозартан калия" индийского производителя - Хетеро Лабс Лимитед (Hetero Labs Ltd). У нас вроде тоже есть таблетки с таким веществом.

Впрочем, мне таблетки уже не нужны.

Прошел обследование под нагрузкой. Крутил педали! Тоже показатели неплохие. «Ишемической болезни сердца в настоящий момент не фиксируем, - успокоил профессор. - Как и значимых нарушений ритма. Нагрузки физические переносите вполне прилично. Хотя и чувствуется некоторая детренированность. Так что мы на верном пути.»

И субъективные ощущения налицо. Голова намного реже болит, перемену погоды не так остро уже воспринимаю… Пришлось сменить пиджак 58 размера на 54-й. И брюки с джинсами. Старые джинсы, извиняюсь, стали элементарно сползать без ремня.

А всего-то и понадобилось продержаться полтора месяца на низкоуглеводной диете. Отказаться от пива, хлеба с сахаром и прочего мучного, сладкого.

Однако не все так радужно, признаюсь. В самом начале эксперимента кардиолог Копылов на специальном аппарате проверил жесткость моих артерий. Это очень важный показатель в плане старения, состояния сердечно-сосудистой системы. Увы, расчетный возраст артерий оказался 70-74 года, хотя по паспорту мне 65. Конечно, сердечко заныло от такого результата. Но этот показатель меняется гораздо медленнее, чем кровь, давление. Поэтому вновь измерять его Филипп Юрьевич будет лишь через полгода. Тогда и выясним, снизится возраст моих артерий и насколько. Но профессор Копылов надеется, что изменения будут положительными. При условии, что я буду строго выполнять намеченную программу оздоровления, омоложения. Во всяком случае, никаких лекарств для снижения жесткости артерий он пока не назначил.

Теперь эксперимент усложняется. Во-первых, вес будет уходить значительно медленнее, а порой и вовсе «стоять» неделю-две. Во-вторых, будем с доктором Копыловым постепенно вводить разнообразные оздоровительные техники, процедуры, которые позволят мне замедлить старение и «сбросить годы».

Прежде всего, в плане физкультуры. Первые полтора месяца по совету профессора я ограничивался лишь ежедневной ходьбой по полчаса в быстром темпе и утренней «качалкой» по методике знаменитой йогини русского происхождения Индры Деви. Ходьбу продолжу. Но добавлю короткие пробежки. Начну делать энергетическую тибетскую гимнастику, упражнения на пресс, дыхание, медитацию и т.д.

Планирую избавиться от оставшихся 11 лишних килограммов за 4-5 месяцев. Очередные анализы, обследования сделаю, когда с нынешних 86.8 кг дойду до 80. Полагаю, что в мае.

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