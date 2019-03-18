2019-03-18T13:39:33+03:00
Экономика

Как превратить самый трудный день недели в приятный?

По понедельникам столичным абонентам Tele2 будут доступны бесплатный кофе в «Шоколаднице» и скидка на поездку с такси Gett
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«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор вместо множества бонусов в разных категориях предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. На этот раз Tele2 возобновляет проект, цель которого – предложить москвичам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна московским клиентам с 18 марта, а с 20 мая к ней присоединятся другие регионы оператора. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок – каждый понедельник они могут воспользоваться сразу двумя предложениями партнеров. Участники программы бесплатно получат кофе в сети «Шоколадница» и скидку 350 рублей на поездку на такси Gett. Эта сумма покрывает до 100% стоимости поездки, ведь такова средняя цена на такси в Москве.

Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Активировать его можно в любой день недели. Программа «Понедельники Tele2» действует для московских абонентов до 10 июня 2019 года.

Игорь Жижикин, генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«В конце 2018 года мы запустили акцию, которая помогала нашим абонентам скрасить настроение в первый рабочий день недели. Популярность «Понедельников Tele2» показала, что акция пришлась абонентам по душе. Всего за 6 понедельников десятки тысяч клиентов использовали промокоды, а после завершения акции просили возобновить ее. Мнение абонентов для нас закон, поэтому мы запускаем вторую волну приятных понедельников, которая будет поднимать настроение клиентам на протяжении нескольких месяцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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