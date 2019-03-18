Утро первого полноценного рабочего дня в сборной России взорвало интервью одного из бывших ее игроков «Комсомольской правде». Павел Погребняк всегда считался прямолинейным форвардом. Вот и тут он внезапно вдарил по национальной команде из всех орудий. Нападающему «Урала» не понравилось, что в форме с российскими орлами играют бразильцы.

- Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? – возмущался Павел Погребняк. - Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

Тут же поднялось цунами реакции: высказывание Погребняка слишком уж смахивало на расизм. Но в сборной решили не нагнетать ситуацию. И сделали вид, что вообще не знают, о чем речь.

- А что произошло с Погребняком, а то я не в курсе? – довольно натурально удивился Станислав Черчесов.

За артистизм Станислав Саламовичу – 6,0, но поверить, что мимо него хоть что-то относящееся к его команде могло пройти незамеченным – это значит совершенно не знать главного тренера сборной России. Видимо, у него с травмой Зобнина (у полузащитника «Спартака» оказалось сломано запястье) полно других проблем, чтобы еще тащить на себе и расистский скандал.

В остальной сборной тоже слегка обалдели от такого выступления Погребняка, но комментировать тоже отказались. Лишь неофициально заметили, что у Ари есть российский паспорт, он его получил по законам РФ, и как гражданин России имеет право играть за сборную своей страны – цвет футболиста в правилах не прописан.

А заодно на базе сборной в Новогорске слегка удивились: с чего это Павла Погребняка так понесло. Потому что сейчас в национальной команде Ари нет. Но есть два других бразильца – Маринато Гилерме и Марио Фернандес. И кажется, что защитник ЦСКА Фернанде сейчас – один из самых популярных сейчас игроков в сборной России. После Дзюбы, конечно.

Сейчас на многих тренировках российской национальной команды есть зрители. В основном дети из детских домов и неполных семей. На этот раз ребята приехали из Подольска и Ижевска. И надо было видеть, как они приветствовали бразильца Фернандеса.

- Марио! – кричали детские голоса.

Тот останавливался вертел головой, а потом ослепительно улыбался и махал рукой. Но, кажется, сам был в приятном шоке от такого приема.

- Марио! – раздавалось все через минуту-другую. И все повторялось.

На какой-то раз не выдерживаю и спрашиваю:

- А почему все так приветствуют Фернандеса?

- Вы что, чемпионат мира не смотрели?! Он же там лучший в сборной был! Вместе с Дзюбой!

- А ты знаешь, кто такой Павел Погребняк?

- Кто? Погре...? Не-а. Это наверное кто-то из «молодежки»? Но я молодежную сборную не очень хорошо знаю.

И в этот момент где-то в Екатеринбурге, наверняка, загрустил 36-летний Павел Погребняк. Кажется, его подвиги 11-летней давности, когда он с «Зенитом» выигрывал Кубок УЕФА, уже не особо кто помнит. У нового поколения свои герои в сборной России. И им как-то все равно, какой они национальности и цвета.