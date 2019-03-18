2019-03-18T14:07:40+03:00
Общество

В Свердловском обкоме КПРФ коммунисты подрались с комсомольцами

Актив молодежного блока местного отделения партии требует отставки регионального лидера коммунистов Александра Ивачева
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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У партии КПРФ - очередной региональный скандал. Едва только отгремели новости про члена компартии губернатора Хакасии Валентина Коновалова (по сообщению СМИ, он выписал приближенным миллионные премии на Новый год и якобы уклонялся от армии), как случилась новая история. На этот раз в Екатеринбурге. На сегодняшнем заседании Свердловского обкома КПРФ коммунисты подрались с активистами своего моложеного блока - Комсомола. Как это?!

«ВЫГОНЯЮТ ИДЕЙНЫХ!»

Оказалось, ситуация начала накаляться еще несколько дней назад. Первый секретарь Свердловского областного отделения КПРФ Александр Ивачев издал приказ о роспуске местной комсомольской ячейки. А на субботу, 16 марта, был назначен пленум обкома, где первым пунктом повестки дня был объявлен вопрос о молодежной политике организации. В общем, исключенные комсомольцы об этом узнали и явились на заседание, чтобы высказать свою точку зрения. К ним присоединился депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков.

- В списке распущенной Ивачевым организации - 63 идейных активных комсомольца, - рассказывает Пирожков. - На заседании в обкоме мы попросили слово. А Ивачев приказал своим подчиненным выкинуть нас из здания. В том числе девушек.

В общем, началась свара. Комсомольцы уходить отказались и сопротивлялись. «Молодежь» начали теснить. Те дружно принялись скандировать «Позор! Позор!» Но в итоге их из зала выдавили.

- Странно, что выгоняют людей, которые давно доказали свою верность партии и коммунистическим идеям! - возмущается депутат Андрей Пирожков.

Среди удаленных оказались глава свердловского Комсомола Евгений Емалетдинов, его брат Юрий, руководитель аппарата обкома, бывший глава аппарата Андрей Хабаров, экс-главред газеты «Свердловская правда»

Но на этом все не закончилось. Помощники Ивачева вызвали полицию. Сам глава свердловских коммунистов потребовал у стражей порядка арестовать пришедших на заседание комсомольцев. По словам Пирожкова, те в итоге показали свои партбилеты. Полицейские пожали плечами и уехали - разбирайтесь сами.

- Мы остались на улице ждать окончания заседания, чтобы донести нашим товарищам свою точку зрения, - продолжает Пирожков. - Людям мы начали раздавать обращение Екатеринбургского отделения Комсомола.

«НАПИСАЛИ В МОСКВУ, ТРЕБУЕМ ОТСТАВКИ ИВАЧЕВА!»

Это обращение, на двух листах, уже появилось в Сети. Комсомольцы приводят некоторые факты из биографии Александра Ивачева. Избрали его главой обкома в 2014 году. На выборы в Заксобрание Екатеринбурга в 2016 году помогать коммунистам приехал некий политтехнолог из Тулы. Ему и его помощникам партия снимала в уральской столице квартиры, а сам этот товарищ получал 500 тысяч рублей в месяц. Потом еще до кучи выяснилось, что приезжие брали откаты со всех, кто участвовал в агитационной работе на улицах. А в городской думе Екатеринбурга от компартии отказался бывший одноклассник Ивачева, который раньше был в ЛДПР. Словом, комсомольцы требуют бороться с коррупцией в рядах партии и отставки Александра Ивачева.

- Всю эту ситуацию мы изложили в своей жалобе, которую отправили в Москву - в ЦК КПРФ и еще партийных несколько органов, - говорит Пирожков. - Ждем ее рассмотрения на федеральном уровне и надеемся, что Ивачева отправят в отставку.

ЗЮГАНОВ И ГРУДИНИН

Беспокойно как-то стало в рядах компартии. Некоторые эксперты считают, что разброд начался еще в прошлом году, когда КПРФ неожиданно начал поддерживать на выборах президента подмосковного бизнесмена Павла Грудинина. (В прессе его часто называли крепким хозяйственником, который сумел создать на территории своей компании «Совхоз имени Ленина» настоящий коммунистический рай, а потом выяснилось, что с Грудининым судятся десятки обманутых пайщиков, у которых отняли землю, а благополучие агрофирмы держится исключительно на деньгах от аренды земли крупным торговым центрам, - Авт.). А на днях, кстати, случился новый скандал с участием компартии и Грудинина. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов принял решение передать бизнесмену мандат депутата Государственной думы от КПРФ!

Многие, разумеется, возмущаются. В партийном списке есть люди, занявшие высокие места на выборах, а мандат почему-то передают не идейному, капиталисту практически.

- Зюганов передает мандат человеку, который, возможно, является спонсором не только КПРФ, но и самого Зюганова, - заявил газете «Взгляд» политолог Павел Данилин. - Непонятно, чем еще объяснить столь пылкую любовь к бывшему члену «Единой России» и нынешнему олигарху.

В общем, чем дальше, тем интереснее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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