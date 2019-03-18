Препарат от гипертонии может вызывать остановку сердца

На европейском конгрессе сердечного ритма (EHRA) в Лиссабоне было сделано сенсационное заявление. Популярный препарат против гипертонии и стенокардии нифедипин якобы повышает риск внезапной остановки сердца. По крайней мере, об этом заявили представители ассоциации по изучению этой сердечной катастрофы - European Sudden Cardiac Arrest.

Внезапная остановка сердца – причина около половины сердечно-сосудистых смертей в Европе. Сердце вдруг начинает биться неритмично и не может из-за этого перекачивать кровь. Это вызывает смерть в течение нескольких минут, если немедленно не принять меры.

Однако доктор Ханно Тан, кардиолог из Академического Медицинского Центра в Амстердаме, считает, что впадать в панику пока не стоит:

- До принятия каких-либо мер врачами или пациентами результаты должны быть подтверждены несколькими научными работами.

Что же выяснилось в ходе исследования?

Сравнивалась взаимосвязь нифедипина и амлодипина (другого препарата из класса дигидропиридинов) с внезапной остановкой сердца. Нифедипин использовался в дозах 30 мг и 60 мг (доза 90 мг использовалась редко), амлодипин – в дозах 5 мг и 10 мг.

В анализе приняли участие в общей сложности около 60 000 пациентов из Нидерландов и Дании. Согласно результатам, использование нифедипина только в высокой дозе (60 мг/в сут) повышало риск внезапной остановки сердца в 1,5 - 2 раза. Амлодипин риск остановки сердца не повышал.

- Выбор того или иного препарата зависит от личных предпочтений и опыта врача, - отмечает доктор Тан. - Если данные о риске нифедипина подтвердятся другими исследованиями, медицинское сообщество будет учитывать это при назначении конкретного лекарства.

В стандартной врачебной практике, кстати, нифедипин назначают в низких дозах и повышают их, только если артериальное давление снижается недостаточно, а приступы стенокардии не купируются.

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