Новые правила игры: как будут выстроены отношения между банками и застройщиками, и что делать покупателю?

Спикерами круглого стола выступили:

Валентин Набиков, Заместитель начальника Главгосстройнадзора по Московской области;

Евгений Шлеменков, Вице-президент ассоциации «НП «ОПОРА»;

Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка;

Валерий Кочетков, Заместитель директора Департамента Новостроек по продажам «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ».

Открывая круглый стол, Валентин Набиков, Заместитель начальника Главгосстройнадзора по Московской области отметил, что за последнее время 214 – ФЗ претерпел серьезные изменения. Самое основное, что касается всех застройщиков – это обязательный переход с 01 июля 2019 года на счета эскроу. Это грозит тем, что застройщики, которые не будут соответствовать критериям, установленным нормами постановления правительства РФ, обязаны будут привлекать денежные средства дольщиков с использованием специализированного счета эскроу. Нынешняя редакция федерального закона выстроена таким образом, что застройщик получит денежные средства дольщиков (участников долевого строительства) только после того, как введет дом в эксплуатацию и зарегистрирует первое право собственности на объект недвижимости. Контроль за расходованием бюджетных средств будет осуществлять банк. Тем самым, этой редакцией закона максимально становятся в безопасности права участников долевого строительства.

Валентин Набиков, Заместитель начальника Главгосстройнадзора по Московской области.

Евгений Шлеменков, Вице-президент ассоциации «НП «ОПОРА» рассказал, что на сегодняшний день много негативных оценок деятельности строителей. Однако, ведь строительная деятельность не просто не легкая сфера, но еще и достаточно длительная. «Ни один серьезный застройщик не ставит себе цели - обманывать дольщиков. Это редчайший случай, когда идет сознательное жульничество!» - подчеркнул Евгений Иванович. Также он отметил, что банки не совсем понимают, как работать по новой системе, в связи с вводом системы счетов эскроу. «С моей точки зрения рисков для банков особых нет, но в банках нет специалистов, способных оценить риски строительных контрактов. Они просто не способны системно дать оценку: хороший проект или плохой, будет он выполнен или нет», - высказался спикер.

Евгений Шлеменков, Вице-президент ассоциации «НП «ОПОРА».

Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка озвучил аудитории, что у застройщиков в новых реалиях нет никакой мотивации продавать квартиры позже, потому что наполняемость счетов эскроу не влияет на дисконт по кредитной ставке. «Да, цена будет дороже, без иллюзий, и для застройщика и для физического лица. Однако, для физических лиц – это гарантия и страховка. Я считаю, что изменения идут на благо физическим лицам, а застройщику становится тяжелее, так как у него падает маржинальность, это очевидно», - пояснил докладчик.

Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка.

Валерий Кочетков, Заместитель директора Департамента Новостроек по продажам «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ» сделал акцент на том, что есть категория людей на рынке, которая на сегодняшний момент приобретает квартиры в рассрочку, с материальным капиталом, субсидиями. Эта категория находится в подвешенном состоянии. Люди не информированы, что делать с эскроу-счетами. Что будет с покупателем, который ходит с рассрочкой, как это будет оформляться? Механизмы до конца не доработают. И банки не знают, на данный момент ответы на многие вопросы.

Валерий Кочетков, Заместитель директора Департамента Новостроек по продажам «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ.

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда».

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ». Слушайте Радио «Комсомольская правда» в Москве на волне 97, 2 FM.