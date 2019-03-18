2019-03-18T18:32:22+03:00
В мире

Установлена личность стрелка в голландском Утрехте

Преступником оказался 37-летний уроженец Турции Гокман Танис
Мария БЕРК
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Полиция на месте стрельбы в Утрехте.Полиция на месте стрельбы в Утрехте.Фото: REUTERS
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Полиция установила личность человека, который устроил стрельбу в трамвае в голландском городе Утрехте. Им оказался 37-летний Гокман Танис. Мужчина родился в Турции. Полиция распространила его фотографию, сделанную в трамвае за четыре минуты до начала стрельбы.

Таниса до сих пор не удалось задержать. Несмотря на то, что сейчас в Утрехте развернулась широкомасштабная спецоперация по его поимке.

Полиция не исключает, что стрелок мог действовать не в одиночку. С места преступления он скрылся на красном автомобиле Renault Clio, который потом бросил в соседнем районе.

Сейчас полицейские оцепили многоквартирный дом на улице Трумана, в 500 метрах от площади 24 октября, где произошла стрельба.

Глава управления по борьбе с терроризмом Питер-Яап Альберсберг заявил, что в стране введен повышенный уровень опасности. Не исключено, что инцидент в трамвае будет рассматриваться как теракт.

Все образовательные учреждения в Утрехте закрыты. Власти рекомендовали жителям города не покидать свои дома без нужды. Район вокруг площади 24 октября перекрыт и оцеплен полицией.

По словам властей, в результате утренней стрельбы в трамвае три человека погибли. Еще девять были ранены. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Первые кадры из Утрехта, где неизвестный расстрелял из ружья людей в трамвае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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