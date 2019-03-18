Громкое дело Александры Лисицыной: суд оставил под арестом многодетную мать, обвиняемую в хищении государственных земель

Утром 18 марта в Московском городском суде рассматривалась апелляция по громкому делу Александры Лисициной - матери троих несовершеннолетних детей, которая пять месяцев назад попала в СИЗО по обвинению в мошенничестве с государственной землёй. Напомним, 37-летняя Александра оказалась на скамье подсудимых из-за оформленной несколько лет назад доверенности. Приятель должен был помочь ей купить участок земли, но ничего так и не предпринял. А в прошлом году выяснилось, что по доверенности на имя Лисицыной были приобретены сразу несколько земель якобы лесного фонда. И хотя лиц, которые действовали от ее имени, женщина никогда не видела, денег им не давала и от них в свою очередь ничего не получала, с осени прошлого года она содержится под стражей. Все это время, несмотря на абсурдность обвинений и проблемы Александры со здоровьем, защита безуспешно пытается донести до суда и следствия одну-единственную мысль: если никаких подтверждений причастности Лисицыной к делу нет, тогда какая необходимость держать ее за решёткой? Ждать окончания этого неоднозначного расследования женщина должна дома, рядом со своей семьей.

Сегодня адвокаты пытались обжаловать решение Тверского суда Москвы, который ранее продлил срок задержания Лисицыной в СИЗО до 27 апреля.

И это несмотря на то, что на защиту многодетной матери к тому моменту уже встали политики, общественные деятели, священники. Среди них известный полярник, Герой СССР и Герой России Артур Чилингаров, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Ситуация дошла даже до Совета Федерации, где заявили о необходимости смягчения меры пресечения и справедливом рассмотрении дела. Но все напрасно.

В Мосгорсуде сегодня сторона защиты, указывая на отсутствие доказательств причастности Лисицыной, настаивала на любом возможном изменении меры пресечения, будь то домашний арест, залог или личное поручительство. Самой Александры на заседании не было, но адвокаты представили суду сразу несколько ходатайств об избрании личного поручительства, в том числе от людей известных и уважаемых. Готовность поручиться за многодетную мать высказали правозащитник Андрей Бабушкин, заместитель председателя совета ветеранов Афганистана Владимир Костюченко, член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Кроме того, защита указывала на формальность следствия и ошибки оперативных мероприятий, подкрепляя своё выступление фактами и документами. И ответ из Росреестра, и техническое заключение по земельным участкам, и распоряжение правительства Московской области говорили об одном: участки, хищение которых инкриминируют многодетной матери, не принадлежат лесному фонду. И более того, на Лисицыну записаны совсем другие земли, а значит, материалы дела надо исследовать повторно. Ведь получается, что в деле нет потерпевших (от имени Рослесхоза выступает только следствие), нет обоснованного ущерба, а человек заперт в СИЗО. И при этом никаких следственных действий с Лисицыной не проводят - держат фактически просто так, пока расследование идёт в вялотекущем режиме.

Однако, заслушав подробные доводы адвокатов и формальные возражения - со стороны прокуратуры и следствия, судья Мосгорсуда постановила оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а значит, Александра Лисицына по-прежнему будет томиться за решёткой.

- Я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что доводы защиты игнорируются, но чтобы они игнорировались так грубо, прежде не встречал, - прокомментировал это решение адвокат обвиняемой Шота Горгадзе. - Ведь совершенно очевидно, что дело шито белыми нитками! Если учесть, что судья принимала решение ровно четыре минуты и вышла с напечатанным листом текста, я сомневаюсь, что решение было принято после всех наших выступлений. И наблюдая такое, я не исключаю, что это заказ. Возможно, следствие думает что эта несчастная многодетная мать может вывести их на каких-то других лиц. И именно поэтому ее держат за решёткой - в надежде, что человек морально сломается. Но очевидно же, что Лисицына никого не знает, ей не в чем признаваться! И хочу отметить, что она держится лучше многих мужчин и верит, что рано или поздно этот абсурд прекратится и она наконец вернётся домой к детям.

СПРАВКА «КП»

История 37-летней Александры Лисицыной действительно кажется невероятной. Как домохозяйка, мать троих детей (старшей дочке - 13, близнецам - по 11) и преподаватель воскресной школы оказалась на скамье подсудимых по обвинению в тяжкой статье? Лисицыной вменяют ч.4 ст.159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере», а это до 10 лет колонии и гигантские штрафы. Оказывается, столь серьезную статью можно «шить» совершенно случайному человеку и держать его за решёткой до суда, как особо опасного преступника. А ведь она никого не убивала, не воровала бюджетные деньги, не была ранее судима.

Пять лет назад эта хрупкая женщина, не имеющая никакого отношения к криминальному миру, мечтала жить за городом в собственном доме. В разговоре с другом семьи женщина обмолвилась, что надо бы посмотреть участки, но заниматься этим ей попросту некогда. Приятель предложил помочь: мол, всего-то надо оформить доверенности на двух его товарищей, которые и будут заниматься подбором земли. Сказано - сделано. Лисицына отдала документ, а вскоре друг куда-то пропал - денег не просил, участков для покупки не предлагал. Через год срок доверенности истёк, и женщина благополучно забыла об этой истории. А осенью прошлого года в квартиру Лисицыных нагрянули следователи. Москвичке заявили, что она мошенническим путем похитила 9 земельных участков в Нарофоминском районе Московской области, чем нанесла ущерб государству в лице Рослесхоза на сумму более 37 миллионов рублей. Уже через два дня на руках Александры Лисицыной застегнулись наручники.

Между тем, обвиняемая страдает тяжелой формой сколиоза 2 степени и нуждается в постоянной медицинской помощи, которую в СИЗО не оказывают. Доводы защиты о том, что обвиняемая не может скрыться и оказать давление на свидетелей, судом во внимание не принимаются. Хотя доказательств вины и даже соучастия Лисицыной следствием не предоставлено: в ее доме, кроме оргтехники, ничего не нашли, а на спорных участках ничего не построено и даже не вырублены деревья.