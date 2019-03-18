Как музыканты выживали в 90-е

Большинство киноэкскурсов в 90-е связано со стандартным набором - малиновые пиджаки, шестисотые "мерсы", бандитские "стрелки". Воспринимать "лихие" как период становление отечественной поп- и рок-музыки мы почему-то не привыкли, однако именно под таким углом решили взглянуть на последнее десятилетие минувшего века авторы нового сериала - не криминального, а музыкального и даже, не поверите, комедийного. Его герои - участники группы, образовавшейся отнюдь не по творческим причинам. Будущим героям хит-парадов, по сути, нечего было есть, поэтому ноги сами принесли их в крутой ресторан, который принадлежит сыгранному Яном Цапником "авторитету" по кличке Доктор (как видите, и здесь без "стрелок" и малиновых пиджаков не обошлось). Два молодых рокера (Егор Трухин и Филипп Ершов), преподаватель хорового училища (Дмитрий Никулин), студентка того же училища (Стася Милославская) и моющий на ресторанной кухне тарелки ветеран Афгана (Роман Курцын) - все они решили, что лучше "лабать" для новых русских "блатняк", чем подыхать с голоду и попрошайничать в переходах. В конце концов, многие звезды начинали с выступления в ресторанах - почему бы и эту историю не начать с музицирования в общепите? Сегодня ты поешь "Владимирский централ" для подвыпивших "братков", а завтра получаешь "Золотой граммофон" или даже "Грэмми".

Помимо символов эпохи, скажем так, национального розлива, в сериале будет немало намеков и на западных героев 90-х - например, на Курта Кобейна, под которого слегка "косит" персонаж Егора Трухина, или на Матильду из "Леона", в которую костюмеры нарядили героиню Стаси Милославской.

СТС, «90-е. Весело и громко»

С 25 марта, 20.00, понедельник-четверг