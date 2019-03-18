Экспедиция «КП» на перевал Дятлова: что расскажет старая береза об испытаниях секретного оружия

Вечером воскресенья совместная экспедиция «Комсомольской правды» и программы Андрея Малахова «Прямой эфир» добралась наконец до места назначения — в горы Северного Урала, где ровно 60 лет назад при загадочных обстоятельствах погибли девять туристов (ежедневный дневник поездки — на сайте kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда» на 97,2 fm). Базовый лагерь разбили под тем самым перевалом в верховьях реки Ауспии. Впервые за десятилетия на месте собралась большая команда специалистов самого разного профиля: это и сотрудники прокуратуры, и судмедэксперты, и специалист по снежным лавинам. Им предстоит отработать самые разные версии: от «банальной» (сход снега) и «бытовой» (драка с местными шаманами) до самой фантастической. Разговоров о том, что дятловцы стали жертвами испытаний секретного оружия, проводившегося в то время в горах, было много. Но теперь впервые появился шанс это проверить.

- Ходят слухи, что здесь испытывали ядерное оружие, и туристы попали под перекрестный огонь, - рассказывает главный редактор Радио «КП» и участник экспедиции Андрей Горбунов. - Почему вообще разговоры об этом пошли? Дело в том, что на телах некоторых погибших была обнаружена радиация. В установлении истины нам помогут деревья – немые свидетели дятловской трагедии. Мы нашли березу, которой 70 лет, в 1959 году она точно здесь росла. Сделали спил — в ближайшее время отдадим его специалистам в Москве, чтобы они определили, был ли превышен фон радиации. На годовых кольцах ствола это должно было отразиться.

Кроме того, сегодня на перевале прокуратура проводит следственный эксперимент, а журналисты реконструируют обстановку последних часов перед трагедией. Для этого «Комсомолка» привезла с собой ценный реквизит.

- На склоне мы поставим палатку, которая идентична дятловской, - говорит администратор экспедиции Рамиль Фарзутдинов. - Единственное отличие: у Дятлова она была сшита из двух палаток 4х2, а у нас сразу целиком 8х2. Все места, где были обнаружены трупы, у нас будут отмечены флажками. Также прокуратура хочет проверить, могло ли туристов что-то ослепить. А гляциолог - специалист по снегу, уже отрабатывает природную версию, при которой сошла лавина, дятловцы испугались и побежали вниз. Много было скептиков, которые говорили, что здесь не может быть никакой лавины. Вот и узнаем.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, которые отправились в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели нашли их разрезанную палатку, а затем — замерзшие тела всех погибших с жуткими травмами. В прошлом году «Комсомолка» обратилась в Генпрокуратуру и добилась начала надзорной проверки. Нынешняя экспедиция — один из этапов масштабного расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/595983" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: Конец истории? Серия 2.Корреспонденты «Комсомольской правды» вплотную приблизились к разгадке тайны перевала Дятлова

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- У меня с собой полрюкзака всевозможных приборов, необходимых для проверки «снежной» версии гибели, будь то сдвиг снега или лавина, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ. - Я вполне допускаю, что трагедия могла произойти именно вследствие природных причин. И на месте мы сможем понять, какой плотности и силы был снег, когда он давил на палатку, могло ли это причинить травмы туристам (подробности).

Тайна перевала Дятлова: Чтобы докопаться до истины, нужна эксгумация всех погибших

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. (подробности)

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Участники уникальной экспедиции «Комсомольской правды» и программы Андрея Малахова «Прямой эфир», стартовавшей из Москвы в пятницу, все ближе к месту назначения. 17 марта группа на поезде добралась до города Ивдель Свердловской области, откуда колонной джипов-внедорожников отправилась в поселок Вижай. Там до перевала останется около 100 километров, которые придется преодолеть на снегоходах (подробности)