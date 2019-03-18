2019-03-18T18:23:05+03:00
Общество

Мальчик - аутист, которого журналисты прозвали "маугли", умер от врожденной патологии в развитии мозга

Следователи проверяют условия, в которых жил ребенок
Анастасия ВАРДАНЯН
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По факту смерти мальчика проводится доследственная проверка.По факту смерти мальчика проводится доследственная проверка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Спустя неделю после смерти в Москве семилетнего ребенка-инвалида в некоторых СМИ появились сообщения о якобы жутких условиях, в которых он жил. Бедного мальчика, который с рождения страдал тяжелой формой аутизма и расстройством психики, журналисты назвали ребенком-маугли. Но оказалось, что к правде это никакого отношения не имеет. Репортеры просто хотели хайпануть по следам другой громкой истории о пятилетней девочке, которая выросла в квартире больше напоминающей свалку мусора.

Причиной смерти мальчика стала болезнь, которой он страдал с самого рождения.

- По факту смерти мальчика проводится доследственная проверка. По предварительным данным, о криминальной версии событий речи не идет. Кроме того, проверяются условия в которых жил ребенок. Установлено, что в квартире была еда , вещи и медикаменты, - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Мальчик жил вместе с мамой и бабушкой. В квартире был лишь небольшой беспорядок.

- Свалки мусора по указанному адресу не было, - пояснили "КП" источники в правоохранительных органах.

Известно, что мама воспитывала ребенка одна. С биологическим отцом мальчика женщина судилась и пыталась добиться выплат по алиментам.

Напомним, ранее 10 марта, в трехкомнатной квартире на Ленинградском шоссе была найдена пятилетняя девочка, которая жила в жутких условиях. 47-летняя мама девочки превратила жилплощадь в свалку мусора и совсем не занималась дочкой. В свои пять лет малышка не умеет говорить и не знает, что такое элементарная гигиена.

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Вся страна переживает за пятилетнюю Лиду*, которую журналисты называют девочкой-маугли. Напомним, малышка хотя и родилась в Москве, жила в диких условиях. Родная мать, превратила трешку на Ленинградском шоссе в свалку мусора. Дочкой она не занималась и лишь кормила девочку. В итоге, в свои пять лет она даже не умеет говорить. Но, кажется, в судьбе девочки уже очень скоро все изменится. На днях нашлась ее тетя, которая уже подала документы в органы опеки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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