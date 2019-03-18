Мальчик - аутист, которого журналисты прозвали "маугли", умер от врожденной патологии в развитии мозга

Спустя неделю после смерти в Москве семилетнего ребенка-инвалида в некоторых СМИ появились сообщения о якобы жутких условиях, в которых он жил. Бедного мальчика, который с рождения страдал тяжелой формой аутизма и расстройством психики, журналисты назвали ребенком-маугли. Но оказалось, что к правде это никакого отношения не имеет. Репортеры просто хотели хайпануть по следам другой громкой истории о пятилетней девочке, которая выросла в квартире больше напоминающей свалку мусора.

Причиной смерти мальчика стала болезнь, которой он страдал с самого рождения.

- По факту смерти мальчика проводится доследственная проверка. По предварительным данным, о криминальной версии событий речи не идет. Кроме того, проверяются условия в которых жил ребенок. Установлено, что в квартире была еда , вещи и медикаменты, - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Мальчик жил вместе с мамой и бабушкой. В квартире был лишь небольшой беспорядок.

- Свалки мусора по указанному адресу не было, - пояснили "КП" источники в правоохранительных органах.

Известно, что мама воспитывала ребенка одна. С биологическим отцом мальчика женщина судилась и пыталась добиться выплат по алиментам.

Напомним, ранее 10 марта, в трехкомнатной квартире на Ленинградском шоссе была найдена пятилетняя девочка, которая жила в жутких условиях. 47-летняя мама девочки превратила жилплощадь в свалку мусора и совсем не занималась дочкой. В свои пять лет малышка не умеет говорить и не знает, что такое элементарная гигиена.

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