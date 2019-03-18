2019-03-18T18:37:57+03:00
Общество

Аэрофлот второй год подряд признается лучшей российской авиакомпанией

В Москве подвели итоги ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019
Антон БАЛУЕВ
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Самолеты "Аэрофлота" в аэропорту.Самолеты "Аэрофлота" в аэропорту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Особенность премии GQ Travel Awards в том, что профессиональные оценщики в ней не участвуют: лучших номинантов определяют читатели журнала GQ на сайте издания. В этом году они голосовали по 17 номинациям в течение нескольких месяцев, и второй раз подряд назвали Аэрофлот лучшим отечественным перевозчиком.

Читательские симпатии подтвердили статус компании. Аэрофлот уже оказывался на вершинах нескольких престижных рейтингов: у него «четыре звезды» от британского агентства Skytrax, и «пять звезд» - от американской авиационной ассоциации APEX, который имеют лишь 25 глобальных авиаперевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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