Аэрофлот второй год подряд признается лучшей российской авиакомпанией
В Москве подвели итоги ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019
Самолеты "Аэрофлота" в аэропорту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Особенность премии GQ Travel Awards в том, что профессиональные оценщики в ней не участвуют: лучших номинантов определяют читатели журнала GQ на сайте издания. В этом году они голосовали по 17 номинациям в течение нескольких месяцев, и второй раз подряд назвали Аэрофлот лучшим отечественным перевозчиком.
Читательские симпатии подтвердили статус компании. Аэрофлот уже оказывался на вершинах нескольких престижных рейтингов: у него «четыре звезды» от британского агентства Skytrax, и «пять звезд» - от американской авиационной ассоциации APEX, который имеют лишь 25 глобальных авиаперевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU