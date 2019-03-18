Аэрофлот второй год подряд признается лучшей российской авиакомпанией

Особенность премии GQ Travel Awards в том, что профессиональные оценщики в ней не участвуют: лучших номинантов определяют читатели журнала GQ на сайте издания. В этом году они голосовали по 17 номинациям в течение нескольких месяцев, и второй раз подряд назвали Аэрофлот лучшим отечественным перевозчиком.

Читательские симпатии подтвердили статус компании. Аэрофлот уже оказывался на вершинах нескольких престижных рейтингов: у него «четыре звезды» от британского агентства Skytrax, и «пять звезд» - от американской авиационной ассоциации APEX, который имеют лишь 25 глобальных авиаперевозчиков.