Против президента Сербии ополчились и левые, и правые

Все, что происходит сейчас в Белграде, выглядит совершенным безумием. С одной стороны, типичная «цветная» революция - либералы «Демократической партии» во главе с бывшим мэром Драганом Джиласом и бывшим президентом Борисом Тадичем штурмуют президентский дворец и здание телевидения. Но плечом к плечу с ними сражается радикальное правое движение «Двери», чей лидер Бошко Обрадович - символ сербского национализма. Он выступает против ЛГБТ, против вступления в Евросоюз и НАТО и все время твердит: «Россия! Путин! Это наше все!».

Сербский националист Бошко Обрадович.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На первый взгляд - абсурд. Две ненавидящие друг друга партии столкнулись против общего врага - президента Александра Вучича. Но это только на первый взгляд. У либералов сейчас нет ни единого шанса прорваться во власть. Фактически либеральная идея потерпела крах в патриархальной Сербии. Единственная их надежда - взять в союзники пророссийских политиков.

Как говорят сами сербы, «самым популярным президентом Сербии является Владимир Путин». Это не шутка. Хотя после Милошевича все президенты страны - в той или иной степени ставленники Запада, но для избрания им необходимо получить благословение Москвы. Поэтому перед выборами они едут в Россию, зная, что только фотография в Кремле с Путиным обеспечит им популярность среди избирателей.

Но сидеть на двух стульях всегда неудобно - седалище растянется. Сербов раздражают не только диктаторские замашки Вучича (абсолютно все центральные СМИ находятся под его полным контролем), но и крайняя нерешительность в болезненном вопросе Косова и Метохии, и формальное согласие на переговоры по поводу обмена территорий между Сербией и руководством так называемого независимого Косова, где сплошь бандиты, убийцы и военные преступники. В Сербии есть поговорка: первый президент, который сдаст Косово, будет убит. Это не пустые слова. Это ночной кошмар всех президентов Сербии. Потому что, действительно, убьют. Не сомневайтесь. Патриотов-фанатиков хватит.

Президент Сербии Александр Вучич.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словом, президент Вучич теряет популярность, но сидит все еще крепко. Собственно, поэтому действия его противников больше похожи на путч. Заметьте: они не требуют новых выборов. Они требуют «свободы» (каждый понимает по-своему) и «прекращения правления плохого политического режима». Почему? Потому что не слишком уверены, что Вучич проиграет следующие выборы. Альтернативы ему пока нет. И его противники об этом отлично знают.

Протестующие сербы требуют свободы.Фото: REUTERS

Оппозиционное движение тщетно пытается подражать «желтым жилетам». Протесты в Сербии длятся уже три месяца (по субботам, как и в Париже). Но стало ясно, что такая тактика не срабатывает, поскольку полиция принципиально не вмешивалась и вообще избегала насилия. Количество протестующих уменьшалось. Было принято решение перейти от мирных демонстраций к эффектным атакам, которые будут снимать все камеры мировых СМИ. В ход пошли даже бензопилы.

Словам Вучича собравшиеся в центре Белграда не верят.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад, как всегда, ведет двойную игру. С одной стороны, их вполне устраивает Вучич. Но если он вдруг слетит, нет сомнений, что «мировое сообщество» с торжественной миной поддержит «революцию достоинства» и превратит нелегитимных революционеров в признанных лидеров и выдаст им кредит доверия. И тем самым превратит их в марионеток. Это как в казино: в смутное время ставьте и на красное, и на черное. Точно останетесь при своих. А когда победитель определится, можно начать большую игру.

Белград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспорядки в Белграде: захват телецентра и прорыв оцепления дворца президента

Глава государства Александр Вучич обещает карать законом

Несколько тысяч человек в субботу провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», требуя отставки президента Сербии Александра Вучича. В митинг полиция не вмешивалась, но следом часть манифестантов закидала яйцами и заблокировала вход в здание телерадиокомпании RTS. Лидеры оппозиции вместе с парой сотен сочувствующих проникли внутрь и требовали предоставить им эфир из-за якобы неправильного освещения политической ситуации в стране. Журналисты ответили, что протесты после такого вторжения потеряли свою легитимность (подробности).

В Белграде протестующие попытались взять штурмом президентский дворец

В воскресенье, 17 марта, более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом в Белград. Причем после того как сербский лидер Александр Вучич начал свое обращение к нации в связи с субботними беспорядками, участники протеста прорвали внешнее ограждение перед резиденцией главы государства и предприняли попытку взять здание штурмом (подробности)

Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»

В воскресенье, 17 марта, руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко прокомментировал последние события в Сербии. Напомним, ранее в Белграде противники действующего главы республики Александра Вучича предприняли попытку взять штурмом президентский дворец, а накануне оппозиция закидала яйцами и временно блокировала здание национального радио и телевидения (РТС) (подробности)